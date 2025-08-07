Dövizler / PH
PH: Parker-Hannifin Corporation
755.19 USD 0.74 (0.10%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PH fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 746.44 ve Yüksek fiyatı olarak 758.72 aralığında işlem gördü.
Parker-Hannifin Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
746.44 758.72
Yıllık aralık
488.45 779.77
- Önceki kapanış
- 755.93
- Açılış
- 758.72
- Satış
- 755.19
- Alış
- 755.49
- Düşük
- 746.44
- Yüksek
- 758.72
- Hacim
- 401
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 1.23%
- 6 aylık değişim
- 24.59%
- Yıllık değişim
- 19.42%
21 Eylül, Pazar