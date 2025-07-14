- Visão do mercado
OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
A taxa do OXLC para hoje mudou para -1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.02 e o mais alto foi 17.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OXLC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OXLC hoje?
Hoje Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) está avaliado em 17.03. O instrumento é negociado dentro de 17.02 - 17.30, o fechamento de ontem foi 17.24, e o volume de negociação atingiu 1033. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OXLC em tempo real.
As ações de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund pagam dividendos?
Atualmente Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund está avaliado em 17.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 223.15% e USD. Monitore os movimentos de OXLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OXLC?
Você pode comprar ações de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) pelo preço atual 17.03. Ordens geralmente são executadas perto de 17.03 ou 17.33, enquanto 1033 e -1.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OXLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OXLC?
Investir em Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund envolve considerar a faixa anual 3.27 - 18.20 e o preço atual 17.03. Muitos comparam 0.77% e 263.89% antes de enviar ordens em 17.03 ou 17.33. Estude as mudanças diárias de preço de OXLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oxford Lane Capital Corp.?
O maior preço de Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) no último ano foi 18.20. As ações oscilaram bastante dentro de 3.27 - 18.20, e a comparação com 17.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oxford Lane Capital Corp.?
O menor preço de Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) no ano foi 3.27. A comparação com o preço atual 17.03 e 3.27 - 18.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OXLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OXLC?
No passado Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.24 e 223.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.24
- Open
- 17.24
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 17.02
- High
- 17.30
- Volume
- 1.033 K
- Mudança diária
- -1.22%
- Mudança mensal
- 0.77%
- Mudança de 6 meses
- 263.89%
- Mudança anual
- 223.15%