OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund

17.16 USD 0.23 (1.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OXLC a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.88 et à un maximum de 17.33.

Suivez la dynamique Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action OXLC aujourd'hui ?

L'action Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund est cotée à 17.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.36%, a clôturé hier à 16.93 et son volume d'échange a atteint 2066. Le graphique en temps réel du cours de OXLC présente ces mises à jour.

L'action Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund verse-t-elle des dividendes ?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund est actuellement valorisé à 17.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 225.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OXLC.

Comment acheter des actions OXLC ?

Vous pouvez acheter des actions Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund au cours actuel de 17.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.16 ou de 17.46, le 2066 et le 1.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OXLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action OXLC ?

Investir dans Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.27 - 18.20 et le prix actuel 17.16. Beaucoup comparent 1.54% et 266.67% avant de passer des ordres à 17.16 ou 17.46. Consultez le graphique du cours de OXLC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oxford Lane Capital Corp. ?

Le cours le plus élevé de Oxford Lane Capital Corp. l'année dernière était 18.20. Au cours de 3.27 - 18.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Oxford Lane Capital Corp. ?

Le cours le plus bas de Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) sur l'année a été 3.27. Sa comparaison avec 17.16 et 3.27 - 18.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OXLC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action OXLC a-t-elle été divisée ?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.93 et 225.62% après les opérations sur titres.

Range quotidien
16.88 17.33
Range Annuel
3.27 18.20
Clôture Précédente
16.93
Ouverture
16.90
Bid
17.16
Ask
17.46
Plus Bas
16.88
Plus Haut
17.33
Volume
2.066 K
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
1.54%
Changement à 6 Mois
266.67%
Changement Annuel
225.62%
