OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
Il tasso di cambio OXLC ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.88 e ad un massimo di 17.33.
Segui le dinamiche di Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OXLC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OXLC oggi?
Oggi le azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund sono prezzate a 17.16. Viene scambiato all'interno di 1.36%, la chiusura di ieri è stata 16.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2066. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OXLC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund pagano dividendi?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund è attualmente valutato a 17.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 225.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OXLC.
Come acquistare azioni OXLC?
Puoi acquistare azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund al prezzo attuale di 17.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.16 o 17.46, mentre 2066 e 1.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OXLC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OXLC?
Investire in Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund implica considerare l'intervallo annuale 3.27 - 18.20 e il prezzo attuale 17.16. Molti confrontano 1.54% e 266.67% prima di effettuare ordini su 17.16 o 17.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OXLC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oxford Lane Capital Corp.?
Il prezzo massimo di Oxford Lane Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 18.20. All'interno di 3.27 - 18.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oxford Lane Capital Corp.?
Il prezzo più basso di Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) nel corso dell'anno è stato 3.27. Confrontandolo con gli attuali 17.16 e 3.27 - 18.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OXLC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OXLC?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.93 e 225.62%.
- Chiusura Precedente
- 16.93
- Apertura
- 16.90
- Bid
- 17.16
- Ask
- 17.46
- Minimo
- 16.88
- Massimo
- 17.33
- Volume
- 2.066 K
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 266.67%
- Variazione Annuale
- 225.62%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M