OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund

17.16 USD 0.23 (1.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OXLC ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.88 e ad un massimo di 17.33.

Segui le dinamiche di Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OXLC oggi?

Oggi le azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund sono prezzate a 17.16. Viene scambiato all'interno di 1.36%, la chiusura di ieri è stata 16.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2066. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OXLC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund pagano dividendi?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund è attualmente valutato a 17.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 225.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OXLC.

Come acquistare azioni OXLC?

Puoi acquistare azioni Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund al prezzo attuale di 17.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.16 o 17.46, mentre 2066 e 1.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OXLC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OXLC?

Investire in Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund implica considerare l'intervallo annuale 3.27 - 18.20 e il prezzo attuale 17.16. Molti confrontano 1.54% e 266.67% prima di effettuare ordini su 17.16 o 17.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OXLC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oxford Lane Capital Corp.?

Il prezzo massimo di Oxford Lane Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 18.20. All'interno di 3.27 - 18.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oxford Lane Capital Corp.?

Il prezzo più basso di Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) nel corso dell'anno è stato 3.27. Confrontandolo con gli attuali 17.16 e 3.27 - 18.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OXLC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OXLC?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.93 e 225.62%.

Intervallo Giornaliero
16.88 17.33
Intervallo Annuale
3.27 18.20
Chiusura Precedente
16.93
Apertura
16.90
Bid
17.16
Ask
17.46
Minimo
16.88
Massimo
17.33
Volume
2.066 K
Variazione giornaliera
1.36%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
266.67%
Variazione Annuale
225.62%
