OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
Der Wechselkurs von OXLC hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.02 bis zu einem Hoch von 17.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXLC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OXLC heute?
Die Aktie von Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) notiert heute bei 17.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.02 - 17.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.24 und das Handelsvolumen erreichte 1033. Das Live-Chart von OXLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OXLC Dividenden?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund wird derzeit mit 17.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 223.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OXLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich OXLC-Aktien?
Sie können Aktien von Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) zum aktuellen Kurs von 17.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.03 oder 17.33 platziert, während 1033 und -1.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OXLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OXLC-Aktien?
Bei einer Investition in Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund müssen die jährliche Spanne 3.27 - 18.20 und der aktuelle Kurs 17.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 263.89%, bevor sie Orders zu 17.03 oder 17.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OXLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oxford Lane Capital Corp.?
Der höchste Kurs von Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) im vergangenen Jahr lag bei 18.20. Innerhalb von 3.27 - 18.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oxford Lane Capital Corp.?
Der niedrigste Kurs von Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) im Laufe des Jahres betrug 3.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.03 und der Spanne 3.27 - 18.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OXLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OXLC statt?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.24 und 223.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.24
- Eröffnung
- 17.24
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Tief
- 17.02
- Hoch
- 17.30
- Volumen
- 1.033 K
- Tagesänderung
- -1.22%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- 263.89%
- Jahresänderung
- 223.15%