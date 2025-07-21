- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
El tipo de cambio de OXLC de hoy ha cambiado un -1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.02, mientras que el máximo ha alcanzado 17.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXLC News
- Clear Street inicia cobertura de Oxford Lane Capital con calificación de Compra
- Clear Street inicia cobertura de Oxford Lane Capital con calificación de Compra
- Clear Street initiates Oxford Lane Capital stock with Buy rating
- OXLC CEF: You Were Warned
- Yield Hunting Part 33: Oxford Lane Capital Corporation And Its Baby Bonds (NASDAQ:OXLC)
- AGNC: Forget The Common Shares. Buy The Preferreds (NASDAQ:AGNC)
- Oxford Lane Capital’s 1-for-5 reverse stock split takes effect
- Oxford Lane Capital Corp stock hits 52-week high at $18.11
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- Trading Or Investing In Oxford Lane Capital Corporation (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane: Inevitable Decline Against Extraordinary Yield (NASDAQ:OXLC)
- CLO Equity Funds Have Been Beaten Down; That Is The Least Of My Worries
- Oxford Lane Capital stock hits 52-week low at 3.27 USD
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Oxford Lane earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Oxford Lane Capital Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane Capital Corporation (OXLC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- How The Earnings Results Of Oxford Lane Affect Its Fixed Income (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane Capital Q1 2026 slides: Portfolio growth continues amid NAV pressure
- Oxford Lane Capital stock hits 52-week low at 3.91 USD
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OXLC hoy?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) se evalúa hoy en 17.03. El instrumento se negocia dentro de 17.02 - 17.30; el cierre de ayer ha sido 17.24 y el volumen comercial ha alcanzado 1033. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OXLC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund se evalúa actualmente en 17.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 223.15% y USD. Monitoree los movimientos de OXLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OXLC?
Puede comprar acciones de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) al precio actual de 17.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.03 o 17.33, mientras que 1033 y -1.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OXLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OXLC?
Invertir en Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund implica tener en cuenta el rango anual 3.27 - 18.20 y el precio actual 17.03. Muchos comparan 0.77% y 263.89% antes de colocar órdenes en 17.03 o 17.33. Estudie los cambios diarios de precios de OXLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oxford Lane Capital Corp.?
El precio más alto de Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) en el último año ha sido 18.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.27 - 18.20, una comparación con 17.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oxford Lane Capital Corp.?
El precio más bajo de Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) para el año ha sido 3.27. La comparación con los actuales 17.03 y 3.27 - 18.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OXLC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OXLC?
En el pasado, Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.24 y 223.15% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.24
- Open
- 17.24
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 17.02
- High
- 17.30
- Volumen
- 1.033 K
- Cambio diario
- -1.22%
- Cambio mensual
- 0.77%
- Cambio a 6 meses
- 263.89%
- Cambio anual
- 223.15%