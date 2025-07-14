- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
OXLCの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり17.02の安値と17.30の高値で取引されました。
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXLC News
- クリア・ストリート、オックスフォード・レーン・キャピタル株を「買い」で新規カバー
- Clear Street initiates Oxford Lane Capital stock with Buy rating
- OXLC CEF: You Were Warned
- Yield Hunting Part 33: Oxford Lane Capital Corporation And Its Baby Bonds (NASDAQ:OXLC)
- AGNC: Forget The Common Shares. Buy The Preferreds (NASDAQ:AGNC)
- Oxford Lane Capital’s 1-for-5 reverse stock split takes effect
- Oxford Lane Capital Corp stock hits 52-week high at $18.11
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- Trading Or Investing In Oxford Lane Capital Corporation (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane: Inevitable Decline Against Extraordinary Yield (NASDAQ:OXLC)
- CLO Equity Funds Have Been Beaten Down; That Is The Least Of My Worries
- Oxford Lane Capital stock hits 52-week low at 3.27 USD
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Oxford Lane earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Oxford Lane Capital Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane Capital Corporation (OXLC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- How The Earnings Results Of Oxford Lane Affect Its Fixed Income (NASDAQ:OXLC)
- Oxford Lane Capital Q1 2026 slides: Portfolio growth continues amid NAV pressure
- Oxford Lane Capital stock hits 52-week low at 3.91 USD
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
よくあるご質問
OXLC株の現在の価格は？
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株価は本日17.03です。17.02 - 17.30内で取引され、前日の終値は17.24、取引量は1033に達しました。OXLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株は配当を出しますか？
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの現在の価格は17.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は223.15%やUSDにも注目します。OXLCの動きはライブチャートで確認できます。
OXLC株を買う方法は？
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株は現在17.03で購入可能です。注文は通常17.03または17.33付近で行われ、1033や-1.22%が市場の動きを示します。OXLCの最新情報はライブチャートで確認できます。
OXLC株に投資する方法は？
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundへの投資では、年間の値幅3.27 - 18.20と現在の17.03を考慮します。注文は多くの場合17.03や17.33で行われる前に、0.77%や263.89%と比較されます。OXLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Oxford Lane Capital Corp.の株の最高値は？
Oxford Lane Capital Corp.の過去1年の最高値は18.20でした。3.27 - 18.20内で株価は大きく変動し、17.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Oxford Lane Capital Corp.の株の最低値は？
Oxford Lane Capital Corp.(OXLC)の年間最安値は3.27でした。現在の17.03や3.27 - 18.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OXLCの動きはライブチャートで確認できます。
OXLCの株式分割はいつ行われましたか？
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.24、223.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.24
- 始値
- 17.24
- 買値
- 17.03
- 買値
- 17.33
- 安値
- 17.02
- 高値
- 17.30
- 出来高
- 1.033 K
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.77%
- 6ヶ月の変化
- 263.89%
- 1年の変化
- 223.15%