OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund

17.03 USD 0.21 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OXLCの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり17.02の安値と17.30の高値で取引されました。

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OXLC株の現在の価格は？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株価は本日17.03です。17.02 - 17.30内で取引され、前日の終値は17.24、取引量は1033に達しました。OXLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株は配当を出しますか？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの現在の価格は17.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は223.15%やUSDにも注目します。OXLCの動きはライブチャートで確認できます。

OXLC株を買う方法は？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundの株は現在17.03で購入可能です。注文は通常17.03または17.33付近で行われ、1033や-1.22%が市場の動きを示します。OXLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

OXLC株に投資する方法は？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundへの投資では、年間の値幅3.27 - 18.20と現在の17.03を考慮します。注文は多くの場合17.03や17.33で行われる前に、0.77%や263.89%と比較されます。OXLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Oxford Lane Capital Corp.の株の最高値は？

Oxford Lane Capital Corp.の過去1年の最高値は18.20でした。3.27 - 18.20内で株価は大きく変動し、17.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Oxford Lane Capital Corp.の株の最低値は？

Oxford Lane Capital Corp.(OXLC)の年間最安値は3.27でした。現在の17.03や3.27 - 18.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OXLCの動きはライブチャートで確認できます。

OXLCの株式分割はいつ行われましたか？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.24、223.15%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.02 17.30
1年のレンジ
3.27 18.20
以前の終値
17.24
始値
17.24
買値
17.03
買値
17.33
安値
17.02
高値
17.30
出来高
1.033 K
1日の変化
-1.22%
1ヶ月の変化
0.77%
6ヶ月の変化
263.89%
1年の変化
223.15%
04 10月, 土曜日