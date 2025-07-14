- Обзор рынка
OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund
Курс OXLC за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.02, а максимальная — 17.30.
Следите за динамикой Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OXLC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OXLC сегодня?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) сегодня оценивается на уровне 17.03. Инструмент торгуется в пределах 17.02 - 17.30, вчерашнее закрытие составило 17.24, а торговый объем достиг 1033. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OXLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund?
Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 17.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 223.15% и USD. Отслеживайте движения OXLC на графике в реальном времени.
Как купить акции OXLC?
Вы можете купить акции Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) по текущей цене 17.03. Ордера обычно размещаются около 17.03 или 17.33, тогда как 1033 и -1.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OXLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OXLC?
Инвестирование в Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 3.27 - 18.20 и текущей цены 17.03. Многие сравнивают 0.77% и 263.89% перед размещением ордеров на 17.03 или 17.33. Изучайте ежедневные изменения цены OXLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oxford Lane Capital Corp.?
Самая высокая цена Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) за последний год составила 18.20. Акции заметно колебались в пределах 3.27 - 18.20, сравнение с 17.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oxford Lane Capital Corp.?
Самая низкая цена Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) за год составила 3.27. Сравнение с текущими 17.03 и 3.27 - 18.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OXLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OXLC?
В прошлом Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.24 и 223.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.24
- Open
- 17.24
- Bid
- 17.03
- Ask
- 17.33
- Low
- 17.02
- High
- 17.30
- Объем
- 1.033 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 263.89%
- Годовое изменение
- 223.15%