OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund

17.03 USD 0.21 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXLC за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.02, а максимальная — 17.30.

Следите за динамикой Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OXLC сегодня?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) сегодня оценивается на уровне 17.03. Инструмент торгуется в пределах 17.02 - 17.30, вчерашнее закрытие составило 17.24, а торговый объем достиг 1033. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OXLC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund?

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 17.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 223.15% и USD. Отслеживайте движения OXLC на графике в реальном времени.

Как купить акции OXLC?

Вы можете купить акции Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund (OXLC) по текущей цене 17.03. Ордера обычно размещаются около 17.03 или 17.33, тогда как 1033 и -1.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OXLC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OXLC?

Инвестирование в Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 3.27 - 18.20 и текущей цены 17.03. Многие сравнивают 0.77% и 263.89% перед размещением ордеров на 17.03 или 17.33. Изучайте ежедневные изменения цены OXLC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oxford Lane Capital Corp.?

Самая высокая цена Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) за последний год составила 18.20. Акции заметно колебались в пределах 3.27 - 18.20, сравнение с 17.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oxford Lane Capital Corp.?

Самая низкая цена Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) за год составила 3.27. Сравнение с текущими 17.03 и 3.27 - 18.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OXLC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OXLC?

В прошлом Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.24 и 223.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.02 17.30
Годовой диапазон
3.27 18.20
Предыдущее закрытие
17.24
Open
17.24
Bid
17.03
Ask
17.33
Low
17.02
High
17.30
Объем
1.033 K
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
263.89%
Годовое изменение
223.15%
04 октября, суббота