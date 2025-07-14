报价部分
货币 / OXLC
回到股票

OXLC: Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund

17.03 USD 0.21 (1.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OXLC汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点17.02和高点17.30进行交易。

关注Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXLC新闻

常见问题解答

OXLC股票今天的价格是多少？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund股票今天的定价为17.03。它在17.02 - 17.30范围内交易，昨天的收盘价为17.24，交易量达到1033。OXLC的实时价格图表显示了这些更新。

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund股票是否支付股息？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund目前的价值为17.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注223.15%和USD。实时查看图表以跟踪OXLC走势。

如何购买OXLC股票？

您可以以17.03的当前价格购买Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund股票。订单通常设置在17.03或17.33附近，而1033和-1.22%显示市场活动。立即关注OXLC的实时图表更新。

如何投资OXLC股票？

投资Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund需要考虑年度范围3.27 - 18.20和当前价格17.03。许多人在以17.03或17.33下订单之前，会比较0.77%和。实时查看OXLC价格图表，了解每日变化。

Oxford Lane Capital Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oxford Lane Capital Corp.的最高价格是18.20。在3.27 - 18.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund的绩效。

Oxford Lane Capital Corp.股票的最低价格是多少？

Oxford Lane Capital Corp.（OXLC）的最低价格为3.27。将其与当前的17.03和3.27 - 18.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OXLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OXLC股票是什么时候拆分的？

Oxford Lane Capital Corp - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.24和223.15%中可见。

日范围
17.02 17.30
年范围
3.27 18.20
前一天收盘价
17.24
开盘价
17.24
卖价
17.03
买价
17.33
最低价
17.02
最高价
17.30
交易量
1.033 K
日变化
-1.22%
月变化
0.77%
6个月变化
263.89%
年变化
223.15%
04 十月, 星期六