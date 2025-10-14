- Visão do mercado
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
A taxa do OILT para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.85 e o mais alto foi 22.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OILT hoje?
Hoje Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) está avaliado em 22.00. O instrumento é negociado dentro de 21.85 - 22.05, o fechamento de ontem foi 21.82, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OILT em tempo real.
As ações de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF está avaliado em 22.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.43% e USD. Monitore os movimentos de OILT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OILT?
Você pode comprar ações de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) pelo preço atual 22.00. Ordens geralmente são executadas perto de 22.00 ou 22.30, enquanto 10 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OILT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OILT?
Investir em Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF envolve considerar a faixa anual 18.22 - 26.96 e o preço atual 22.00. Muitos comparam -4.72% e 7.68% antes de enviar ordens em 22.00 ou 22.30. Estude as mudanças diárias de preço de OILT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
O maior preço de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) no último ano foi 26.96. As ações oscilaram bastante dentro de 18.22 - 26.96, e a comparação com 21.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
O menor preço de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) no ano foi 18.22. A comparação com o preço atual 22.00 e 18.22 - 26.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OILT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OILT?
No passado Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.82 e -9.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.82
- Open
- 22.05
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.85
- High
- 22.05
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -4.72%
- Mudança de 6 meses
- 7.68%
- Mudança anual
- -9.43%
