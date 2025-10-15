- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
El tipo de cambio de OILT de hoy ha cambiado un 0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.90, mientras que el máximo ha alcanzado 22.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OILT hoy?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) se evalúa hoy en 22.16. El instrumento se negocia dentro de 21.90 - 22.20; el cierre de ayer ha sido 22.00 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OILT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF se evalúa actualmente en 22.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.77% y USD. Monitoree los movimientos de OILT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OILT?
Puede comprar acciones de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) al precio actual de 22.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.16 o 22.46, mientras que 4 y 1.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OILT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OILT?
Invertir en Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.22 - 26.96 y el precio actual 22.16. Muchos comparan -4.03% y 8.47% antes de colocar órdenes en 22.16 o 22.46. Estudie los cambios diarios de precios de OILT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
El precio más alto de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) en el último año ha sido 26.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.22 - 26.96, una comparación con 22.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
El precio más bajo de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) para el año ha sido 18.22. La comparación con los actuales 22.16 y 18.22 - 26.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OILT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OILT?
En el pasado, Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.00 y -8.77% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.00
- Open
- 21.90
- Bid
- 22.16
- Ask
- 22.46
- Low
- 21.90
- High
- 22.20
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.73%
- Cambio mensual
- -4.03%
- Cambio a 6 meses
- 8.47%
- Cambio anual
- -8.77%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.