OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

21.90 USD 0.10 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OILT汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点21.90和高点21.90进行交易。

关注Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OILT股票今天的价格是多少？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票今天的定价为21.90。它在21.90 - 21.90范围内交易，昨天的收盘价为22.00，交易量达到1。OILT的实时价格图表显示了这些更新。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票是否支付股息？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF目前的价值为21.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.84%和USD。实时查看图表以跟踪OILT走势。

如何购买OILT股票？

您可以以21.90的当前价格购买Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票。订单通常设置在21.90或22.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OILT的实时图表更新。

如何投资OILT股票？

投资Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF需要考虑年度范围18.22 - 26.96和当前价格21.90。许多人在以21.90或22.20下订单之前，会比较-5.15%和。实时查看OILT价格图表，了解每日变化。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF的最高价格是26.96。在18.22 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF的绩效。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票的最低价格是多少？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF（OILT）的最低价格为18.22。将其与当前的21.90和18.22 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OILT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OILT股票是什么时候拆分的？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.00和-9.84%中可见。

日范围
21.90 21.90
年范围
18.22 26.96
前一天收盘价
22.00
开盘价
21.90
卖价
21.90
买价
22.20
最低价
21.90
最高价
21.90
交易量
1
日变化
-0.45%
月变化
-5.15%
6个月变化
7.20%
年变化
-9.84%
