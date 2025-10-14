OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
今日OILT汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点21.90和高点21.90进行交易。
关注Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
OILT股票今天的价格是多少？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票今天的定价为21.90。它在21.90 - 21.90范围内交易，昨天的收盘价为22.00，交易量达到1。OILT的实时价格图表显示了这些更新。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票是否支付股息？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF目前的价值为21.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.84%和USD。实时查看图表以跟踪OILT走势。
如何购买OILT股票？
您可以以21.90的当前价格购买Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票。订单通常设置在21.90或22.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OILT的实时图表更新。
如何投资OILT股票？
投资Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF需要考虑年度范围18.22 - 26.96和当前价格21.90。许多人在以21.90或22.20下订单之前，会比较-5.15%和。实时查看OILT价格图表，了解每日变化。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF的最高价格是26.96。在18.22 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF的绩效。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF股票的最低价格是多少？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF（OILT）的最低价格为18.22。将其与当前的21.90和18.22 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OILT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OILT股票是什么时候拆分的？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.00和-9.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.00
- 开盘价
- 21.90
- 卖价
- 21.90
- 买价
- 22.20
- 最低价
- 21.90
- 最高价
- 21.90
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- -5.15%
- 6个月变化
- 7.20%
- 年变化
- -9.84%
