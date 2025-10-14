- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
Il tasso di cambio OILT ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.90 e ad un massimo di 21.90.
Segui le dinamiche di Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OILT oggi?
Oggi le azioni Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF sono prezzate a 21.90. Viene scambiato all'interno di 21.90 - 21.90, la chiusura di ieri è stata 22.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OILT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF pagano dividendi?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF è attualmente valutato a 21.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OILT.
Come acquistare azioni OILT?
Puoi acquistare azioni Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF al prezzo attuale di 21.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.90 o 22.20, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OILT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OILT?
Investire in Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.22 - 26.96 e il prezzo attuale 21.90. Molti confrontano -5.15% e 7.20% prima di effettuare ordini su 21.90 o 22.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OILT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
Il prezzo massimo di Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF nell'ultimo anno è stato 26.96. All'interno di 18.22 - 26.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
Il prezzo più basso di Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) nel corso dell'anno è stato 18.22. Confrontandolo con gli attuali 21.90 e 18.22 - 26.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OILT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OILT?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.00 e -9.84%.
- Chiusura Precedente
- 22.00
- Apertura
- 21.90
- Bid
- 21.90
- Ask
- 22.20
- Minimo
- 21.90
- Massimo
- 21.90
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- -5.15%
- Variazione Semestrale
- 7.20%
- Variazione Annuale
- -9.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev