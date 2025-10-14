- Aperçu
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
Le taux de change de OILT a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.90 et à un maximum de 21.90.
Suivez la dynamique Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OILT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OILT aujourd'hui ?
L'action Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF est cotée à 21.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.90 - 21.90, a clôturé hier à 22.00 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de OILT présente ces mises à jour.
L'action Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF est actuellement valorisé à 21.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OILT.
Comment acheter des actions OILT ?
Vous pouvez acheter des actions Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF au cours actuel de 21.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.90 ou de 22.20, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OILT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OILT ?
Investir dans Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.22 - 26.96 et le prix actuel 21.90. Beaucoup comparent -5.15% et 7.20% avant de passer des ordres à 21.90 ou 22.20. Consultez le graphique du cours de OILT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF l'année dernière était 26.96. Au cours de 18.22 - 26.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF ?
Le cours le plus bas de Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) sur l'année a été 18.22. Sa comparaison avec 21.90 et 18.22 - 26.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OILT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OILT a-t-elle été divisée ?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.00 et -9.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.00
- Ouverture
- 21.90
- Bid
- 21.90
- Ask
- 22.20
- Plus Bas
- 21.90
- Plus Haut
- 21.90
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- -5.15%
- Changement à 6 Mois
- 7.20%
- Changement Annuel
- -9.84%
