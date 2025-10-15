- Übersicht
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
Der Wechselkurs von OILT hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.90 bis zu einem Hoch von 22.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OILT heute?
Die Aktie von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) notiert heute bei 22.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.90 - 22.20 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.00 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von OILT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OILT Dividenden?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF wird derzeit mit 22.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OILT zu verfolgen.
Wie kaufe ich OILT-Aktien?
Sie können Aktien von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) zum aktuellen Kurs von 22.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.16 oder 22.46 platziert, während 4 und 1.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OILT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OILT-Aktien?
Bei einer Investition in Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF müssen die jährliche Spanne 18.22 - 26.96 und der aktuelle Kurs 22.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.03% und 8.47%, bevor sie Orders zu 22.16 oder 22.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OILT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
Der höchste Kurs von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) im vergangenen Jahr lag bei 26.96. Innerhalb von 18.22 - 26.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) im Laufe des Jahres betrug 18.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.16 und der Spanne 18.22 - 26.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OILT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OILT statt?
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.00 und -8.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.00
- Eröffnung
- 21.90
- Bid
- 22.16
- Ask
- 22.46
- Tief
- 21.90
- Hoch
- 22.20
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -4.03%
- 6-Monatsänderung
- 8.47%
- Jahresänderung
- -8.77%
