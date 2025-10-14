OILT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi 22.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.18 - 22.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. OILT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi şu anda 22.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -8.69% ve USD değerlerini izler. OILT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OILT hisse senedi nasıl alınır? Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisselerini şu anki 22.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.18 ve Ask 22.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OILT fiyat hareketlerini takip edin.

OILT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.22 - 26.96 ve mevcut fiyatı 22.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.18 veya Ask 22.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.94% ve 6 aylık değişim oranı 8.57% değerlerini karşılaştırır. OILT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi yıllık olarak 26.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.22 - 26.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF performansını takip edin.

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.22 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.22 - 26.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OILT fiyat hareketlerini izleyin.