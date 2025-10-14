クォートセクション
通貨 / OILT
OILT: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

22.16 USD 0.16 (0.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OILTの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり21.90の安値と22.20の高値で取引されました。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

OILT株の現在の価格は？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの株価は本日22.16です。21.90 - 22.20内で取引され、前日の終値は22.00、取引量は4に達しました。OILTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの株は配当を出しますか？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの現在の価格は22.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.77%やUSDにも注目します。OILTの動きはライブチャートで確認できます。

OILT株を買う方法は？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの株は現在22.16で購入可能です。注文は通常22.16または22.46付近で行われ、4や1.19%が市場の動きを示します。OILTの最新情報はライブチャートで確認できます。

OILT株に投資する方法は？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFへの投資では、年間の値幅18.22 - 26.96と現在の22.16を考慮します。注文は多くの場合22.16や22.46で行われる前に、-4.03%や8.47%と比較されます。OILTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの株の最高値は？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの過去1年の最高値は26.96でした。18.22 - 26.96内で株価は大きく変動し、22.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFの株の最低値は？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF(OILT)の年間最安値は18.22でした。現在の22.16や18.22 - 26.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OILTの動きはライブチャートで確認できます。

OILTの株式分割はいつ行われましたか？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.00、-8.77%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.90 22.20
1年のレンジ
18.22 26.96
以前の終値
22.00
始値
21.90
買値
22.16
買値
22.46
安値
21.90
高値
22.20
出来高
4
1日の変化
0.73%
1ヶ月の変化
-4.03%
6ヶ月の変化
8.47%
1年の変化
-8.77%
