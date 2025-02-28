CotaçõesSeções
NXG
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

49.70 USD 0.44 (0.89%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NXG para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.45 e o mais alto foi 49.99.

Veja a dinâmica do par de moedas NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NXG hoje?

Hoje NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) está avaliado em 49.70. O instrumento é negociado dentro de 49.45 - 49.99, o fechamento de ontem foi 49.26, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NXG em tempo real.

As ações de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest pagam dividendos?

Atualmente NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest está avaliado em 49.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.49% e USD. Monitore os movimentos de NXG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NXG?

Você pode comprar ações de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) pelo preço atual 49.70. Ordens geralmente são executadas perto de 49.70 ou 50.00, enquanto 107 e 0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NXG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NXG?

Investir em NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 35.22 - 53.84 e o preço atual 49.70. Muitos comparam 2.03% e 12.52% antes de enviar ordens em 49.70 ou 50.00. Estude as mudanças diárias de preço de NXG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?

O maior preço de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) no último ano foi 53.84. As ações oscilaram bastante dentro de 35.22 - 53.84, e a comparação com 49.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?

O menor preço de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) no ano foi 35.22. A comparação com o preço atual 49.70 e 35.22 - 53.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NXG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NXG?

No passado NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.26 e 14.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
49.45 49.99
Faixa anual
35.22 53.84
Fechamento anterior
49.26
Open
49.45
Bid
49.70
Ask
50.00
Low
49.45
High
49.99
Volume
107
Mudança diária
0.89%
Mudança mensal
2.03%
Mudança de 6 meses
12.52%
Mudança anual
14.49%
04 outubro, sábado