- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Il tasso di cambio NXG ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.60 e ad un massimo di 49.13.
Segui le dinamiche di NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXG News
- NexGen Energy lancia finanziamento azionario di 800 milioni di C$ per il progetto Rook I
- NXG Rights Offering Closing Soon (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- NXG CEF: Collecting Income From Modern Infrastructure (NYSE:NXG)
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund announces rights offering for up to 1.41 million shares
- NXG: Still Not Sure Where The Income Is
- DPG May Realize Substantial Growth In Coming Years, But May Not Be Most Optimal Solution
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NYSE: NXG) Announces Distributions
- NXG: Nearly 14% Yield, Stable Performance, Is It A Buy? (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- When It Comes To Investing, Nobody’s Perfect, But Two Out Of Three Ain’t Bad
- Building Your DIY Retirement Income Compounder Portfolio In Phases
- 5 Overlooked 12% Yields To Supercharge Your Early Retirement
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NXG oggi?
Oggi le azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 49.08. Viene scambiato all'interno di 0.70%, la chiusura di ieri è stata 48.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 104. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NXG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 49.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NXG.
Come acquistare azioni NXG?
Puoi acquistare azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 49.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.08 o 49.38, mentre 104 e 0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NXG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NXG?
Investire in NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 35.22 - 53.84 e il prezzo attuale 49.08. Molti confrontano 0.76% e 11.12% prima di effettuare ordini su 49.08 o 49.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NXG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Il prezzo massimo di NXG Nextgen Infrastructure Income Fund nell'ultimo anno è stato 53.84. All'interno di 35.22 - 53.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Il prezzo più basso di NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) nel corso dell'anno è stato 35.22. Confrontandolo con gli attuali 49.08 e 35.22 - 53.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NXG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NXG?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.74 e 13.06%.
- Chiusura Precedente
- 48.74
- Apertura
- 48.71
- Bid
- 49.08
- Ask
- 49.38
- Minimo
- 48.60
- Massimo
- 49.13
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- 0.76%
- Variazione Semestrale
- 11.12%
- Variazione Annuale
- 13.06%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M