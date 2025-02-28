QuotazioniSezioni
NXG
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

49.08 USD 0.34 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXG ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.60 e ad un massimo di 49.13.

Segui le dinamiche di NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NXG oggi?

Oggi le azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 49.08. Viene scambiato all'interno di 0.70%, la chiusura di ieri è stata 48.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 104. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NXG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 49.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NXG.

Come acquistare azioni NXG?

Puoi acquistare azioni NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 49.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.08 o 49.38, mentre 104 e 0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NXG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NXG?

Investire in NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 35.22 - 53.84 e il prezzo attuale 49.08. Molti confrontano 0.76% e 11.12% prima di effettuare ordini su 49.08 o 49.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NXG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?

Il prezzo massimo di NXG Nextgen Infrastructure Income Fund nell'ultimo anno è stato 53.84. All'interno di 35.22 - 53.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?

Il prezzo più basso di NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) nel corso dell'anno è stato 35.22. Confrontandolo con gli attuali 49.08 e 35.22 - 53.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NXG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NXG?

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.74 e 13.06%.

Intervallo Giornaliero
48.60 49.13
Intervallo Annuale
35.22 53.84
Chiusura Precedente
48.74
Apertura
48.71
Bid
49.08
Ask
49.38
Minimo
48.60
Massimo
49.13
Volume
104
Variazione giornaliera
0.70%
Variazione Mensile
0.76%
Variazione Semestrale
11.12%
Variazione Annuale
13.06%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M