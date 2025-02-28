КотировкиРазделы
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

49.70 USD 0.44 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NXG за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.99.

Следите за динамикой NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.45 49.99
Годовой диапазон
35.22 53.84
Предыдущее закрытие
49.26
Open
49.45
Bid
49.70
Ask
50.00
Low
49.45
High
49.99
Объем
107
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
12.52%
Годовое изменение
14.49%
