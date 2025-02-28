- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Курс NXG за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.99.
Следите за динамикой NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NXG
- NexGen Energy увеличивает размер предложения до C$400 млн и A$600 млн
- NexGen Energy запускает финансирование в размере 800 млн канадских долларов для проекта Rook I
- NXG Rights Offering Closing Soon (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- NXG CEF: Collecting Income From Modern Infrastructure (NYSE:NXG)
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund announces rights offering for up to 1.41 million shares
- NXG: Still Not Sure Where The Income Is
- DPG May Realize Substantial Growth In Coming Years, But May Not Be Most Optimal Solution
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NYSE: NXG) Announces Distributions
- NXG: Nearly 14% Yield, Stable Performance, Is It A Buy? (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- When It Comes To Investing, Nobody’s Perfect, But Two Out Of Three Ain’t Bad
- Building Your DIY Retirement Income Compounder Portfolio In Phases
- 5 Overlooked 12% Yields To Supercharge Your Early Retirement
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NXG сегодня?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) сегодня оценивается на уровне 49.70. Инструмент торгуется в пределах 49.45 - 49.99, вчерашнее закрытие составило 49.26, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 49.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.49% и USD. Отслеживайте движения NXG на графике в реальном времени.
Как купить акции NXG?
Вы можете купить акции NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) по текущей цене 49.70. Ордера обычно размещаются около 49.70 или 50.00, тогда как 107 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NXG?
Инвестирование в NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 35.22 - 53.84 и текущей цены 49.70. Многие сравнивают 2.03% и 12.52% перед размещением ордеров на 49.70 или 50.00. Изучайте ежедневные изменения цены NXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Самая высокая цена NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) за последний год составила 53.84. Акции заметно колебались в пределах 35.22 - 53.84, сравнение с 49.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Самая низкая цена NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) за год составила 35.22. Сравнение с текущими 49.70 и 35.22 - 53.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NXG?
В прошлом NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.26 и 14.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.26
- Open
- 49.45
- Bid
- 49.70
- Ask
- 50.00
- Low
- 49.45
- High
- 49.99
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 12.52%
- Годовое изменение
- 14.49%