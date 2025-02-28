- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Le taux de change de NXG a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.60 et à un maximum de 49.13.
Suivez la dynamique NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXG Nouvelles
- NexGen Energy lance un financement par actions de 800 millions C$ pour le projet Rook I
- NXG Rights Offering Closing Soon (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- NXG CEF: Collecting Income From Modern Infrastructure (NYSE:NXG)
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund announces rights offering for up to 1.41 million shares
- NXG: Still Not Sure Where The Income Is
- DPG May Realize Substantial Growth In Coming Years, But May Not Be Most Optimal Solution
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NYSE: NXG) Announces Distributions
- NXG: Nearly 14% Yield, Stable Performance, Is It A Buy? (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- When It Comes To Investing, Nobody’s Perfect, But Two Out Of Three Ain’t Bad
- Building Your DIY Retirement Income Compounder Portfolio In Phases
- 5 Overlooked 12% Yields To Supercharge Your Early Retirement
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NXG aujourd'hui ?
L'action NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est cotée à 49.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.70%, a clôturé hier à 48.74 et son volume d'échange a atteint 104. Le graphique en temps réel du cours de NXG présente ces mises à jour.
L'action NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 49.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NXG.
Comment acheter des actions NXG ?
Vous pouvez acheter des actions NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 49.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.08 ou de 49.38, le 104 et le 0.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NXG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NXG ?
Investir dans NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.22 - 53.84 et le prix actuel 49.08. Beaucoup comparent 0.76% et 11.12% avant de passer des ordres à 49.08 ou 49.38. Consultez le graphique du cours de NXG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NXG Nextgen Infrastructure Income Fund ?
Le cours le plus élevé de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund l'année dernière était 53.84. Au cours de 35.22 - 53.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NXG Nextgen Infrastructure Income Fund ?
Le cours le plus bas de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) sur l'année a été 35.22. Sa comparaison avec 49.08 et 35.22 - 53.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NXG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NXG a-t-elle été divisée ?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.74 et 13.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.74
- Ouverture
- 48.71
- Bid
- 49.08
- Ask
- 49.38
- Plus Bas
- 48.60
- Plus Haut
- 49.13
- Volume
- 104
- Changement quotidien
- 0.70%
- Changement Mensuel
- 0.76%
- Changement à 6 Mois
- 11.12%
- Changement Annuel
- 13.06%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M