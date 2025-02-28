- Panorámica
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
El tipo de cambio de NXG de hoy ha cambiado un 0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.45, mientras que el máximo ha alcanzado 49.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NXG hoy?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) se evalúa hoy en 49.70. El instrumento se negocia dentro de 49.45 - 49.99; el cierre de ayer ha sido 49.26 y el volumen comercial ha alcanzado 107. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NXG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 49.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.49% y USD. Monitoree los movimientos de NXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NXG?
Puede comprar acciones de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) al precio actual de 49.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.70 o 50.00, mientras que 107 y 0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NXG?
Invertir en NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 35.22 - 53.84 y el precio actual 49.70. Muchos comparan 2.03% y 12.52% antes de colocar órdenes en 49.70 o 50.00. Estudie los cambios diarios de precios de NXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
El precio más alto de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) en el último año ha sido 53.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.22 - 53.84, una comparación con 49.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
El precio más bajo de NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) para el año ha sido 35.22. La comparación con los actuales 49.70 y 35.22 - 53.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NXG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NXG?
En el pasado, NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.26 y 14.49% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.26
- Open
- 49.45
- Bid
- 49.70
- Ask
- 50.00
- Low
- 49.45
- High
- 49.99
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- 0.89%
- Cambio mensual
- 2.03%
- Cambio a 6 meses
- 12.52%
- Cambio anual
- 14.49%