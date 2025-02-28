- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
NXGの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり49.45の安値と49.99の高値で取引されました。
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXG News
- NexGen Energy、カナダで4億ドル、豪州で6億豪ドルの資金調達へ増額
- ネクスジェン・エネルギー、ルークI計画のために8億カナダドルの株式資金調達を開始
- NXG Rights Offering Closing Soon (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- NXG CEF: Collecting Income From Modern Infrastructure (NYSE:NXG)
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund announces rights offering for up to 1.41 million shares
- NXG: Still Not Sure Where The Income Is
- DPG May Realize Substantial Growth In Coming Years, But May Not Be Most Optimal Solution
- NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NYSE: NXG) Announces Distributions
- NXG: Nearly 14% Yield, Stable Performance, Is It A Buy? (NYSE:NXG)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- Australian uranium stocks surge on report Trump plans to boost nuclear power
- When It Comes To Investing, Nobody’s Perfect, But Two Out Of Three Ain’t Bad
- Building Your DIY Retirement Income Compounder Portfolio In Phases
- 5 Overlooked 12% Yields To Supercharge Your Early Retirement
よくあるご質問
NXG株の現在の価格は？
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日49.70です。49.45 - 49.99内で取引され、前日の終値は49.26、取引量は107に達しました。NXGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は49.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.49%やUSDにも注目します。NXGの動きはライブチャートで確認できます。
NXG株を買う方法は？
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は現在49.70で購入可能です。注文は通常49.70または50.00付近で行われ、107や0.51%が市場の動きを示します。NXGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NXG株に投資する方法は？
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅35.22 - 53.84と現在の49.70を考慮します。注文は多くの場合49.70や50.00で行われる前に、2.03%や12.52%と比較されます。NXGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの株の最高値は？
NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの過去1年の最高値は53.84でした。35.22 - 53.84内で株価は大きく変動し、49.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの株の最低値は？
NXG Nextgen Infrastructure Income Fund(NXG)の年間最安値は35.22でした。現在の49.70や35.22 - 53.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXGの動きはライブチャートで確認できます。
NXGの株式分割はいつ行われましたか？
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.26、14.49%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.26
- 始値
- 49.45
- 買値
- 49.70
- 買値
- 50.00
- 安値
- 49.45
- 高値
- 49.99
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- 0.89%
- 1ヶ月の変化
- 2.03%
- 6ヶ月の変化
- 12.52%
- 1年の変化
- 14.49%