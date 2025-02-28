クォートセクション
通貨 / NXG
NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

49.70 USD 0.44 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXGの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり49.45の安値と49.99の高値で取引されました。

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NXG株の現在の価格は？

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日49.70です。49.45 - 49.99内で取引され、前日の終値は49.26、取引量は107に達しました。NXGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は49.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.49%やUSDにも注目します。NXGの動きはライブチャートで確認できます。

NXG株を買う方法は？

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は現在49.70で購入可能です。注文は通常49.70または50.00付近で行われ、107や0.51%が市場の動きを示します。NXGの最新情報はライブチャートで確認できます。

NXG株に投資する方法は？

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅35.22 - 53.84と現在の49.70を考慮します。注文は多くの場合49.70や50.00で行われる前に、2.03%や12.52%と比較されます。NXGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの株の最高値は？

NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの過去1年の最高値は53.84でした。35.22 - 53.84内で株価は大きく変動し、49.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NXG Nextgen Infrastructure Income Fundの株の最低値は？

NXG Nextgen Infrastructure Income Fund(NXG)の年間最安値は35.22でした。現在の49.70や35.22 - 53.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXGの動きはライブチャートで確認できます。

NXGの株式分割はいつ行われましたか？

NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.26、14.49%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.45 49.99
1年のレンジ
35.22 53.84
以前の終値
49.26
始値
49.45
買値
49.70
買値
50.00
安値
49.45
高値
49.99
出来高
107
1日の変化
0.89%
1ヶ月の変化
2.03%
6ヶ月の変化
12.52%
1年の変化
14.49%
04 10月, 土曜日