NXG: NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von NXG hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.45 bis zu einem Hoch von 49.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NXG heute?
Die Aktie von NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) notiert heute bei 49.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.45 - 49.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.26 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von NXG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NXG Dividenden?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest wird derzeit mit 49.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NXG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NXG-Aktien?
Sie können Aktien von NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (NXG) zum aktuellen Kurs von 49.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.70 oder 50.00 platziert, während 107 und 0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NXG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NXG-Aktien?
Bei einer Investition in NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 35.22 - 53.84 und der aktuelle Kurs 49.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.03% und 12.52%, bevor sie Orders zu 49.70 oder 50.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NXG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Der höchste Kurs von NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) im vergangenen Jahr lag bei 53.84. Innerhalb von 35.22 - 53.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NXG Nextgen Infrastructure Income Fund?
Der niedrigste Kurs von NXG Nextgen Infrastructure Income Fund (NXG) im Laufe des Jahres betrug 35.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.70 und der Spanne 35.22 - 53.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NXG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NXG statt?
NXG NextGen Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.26 und 14.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.26
- Eröffnung
- 49.45
- Bid
- 49.70
- Ask
- 50.00
- Tief
- 49.45
- Hoch
- 49.99
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 2.03%
- 6-Monatsänderung
- 12.52%
- Jahresänderung
- 14.49%