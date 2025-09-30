- Visão do mercado
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
A taxa do NUAIW para hoje mudou para 24.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3700 e o mais alto foi 0.4397.
Veja a dinâmica do par de moedas New ERA Energy & Digital, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUAIW hoje?
Hoje New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) está avaliado em 0.4070. O instrumento é negociado dentro de 24.24%, o fechamento de ontem foi 0.3276, e o volume de negociação atingiu 478. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUAIW em tempo real.
As ações de New ERA Energy & Digital, Inc. pagam dividendos?
Atualmente New ERA Energy & Digital, Inc. está avaliado em 0.4070. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 307.00% e USD. Monitore os movimentos de NUAIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUAIW?
Você pode comprar ações de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) pelo preço atual 0.4070. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4070 ou 0.4100, enquanto 478 e 8.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUAIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUAIW?
Investir em New ERA Energy & Digital, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0400 - 0.4495 e o preço atual 0.4070. Muitos comparam 478.13% e 307.00% antes de enviar ordens em 0.4070 ou 0.4100. Estude as mudanças diárias de preço de NUAIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações New ERA Energy & Digital, Inc.?
O maior preço de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) no último ano foi 0.4495. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0400 - 0.4495, e a comparação com 0.3276 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de New ERA Energy & Digital, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações New ERA Energy & Digital, Inc.?
O menor preço de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) no ano foi 0.0400. A comparação com o preço atual 0.4070 e 0.0400 - 0.4495 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUAIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUAIW?
No passado New ERA Energy & Digital, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3276 e 307.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3276
- Open
- 0.3765
- Bid
- 0.4070
- Ask
- 0.4100
- Low
- 0.3700
- High
- 0.4397
- Volume
- 478
- Mudança diária
- 24.24%
- Mudança mensal
- 478.13%
- Mudança de 6 meses
- 307.00%
- Mudança anual
- 307.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4