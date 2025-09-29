NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
今日NUAIW汇率已更改24.24%。当日，交易品种以低点0.3700和高点0.4397进行交易。
关注New ERA Energy & Digital, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NUAIW股票今天的价格是多少？
New ERA Energy & Digital, Inc.股票今天的定价为0.4070。它在24.24%范围内交易，昨天的收盘价为0.3276，交易量达到478。NUAIW的实时价格图表显示了这些更新。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票是否支付股息？
New ERA Energy & Digital, Inc.目前的价值为0.4070。股息政策取决于公司，而投资者也会关注307.00%和USD。实时查看图表以跟踪NUAIW走势。
如何购买NUAIW股票？
您可以以0.4070的当前价格购买New ERA Energy & Digital, Inc.股票。订单通常设置在0.4070或0.4100附近，而478和8.10%显示市场活动。立即关注NUAIW的实时图表更新。
如何投资NUAIW股票？
投资New ERA Energy & Digital, Inc.需要考虑年度范围0.0400 - 0.4495和当前价格0.4070。许多人在以0.4070或0.4100下订单之前，会比较478.13%和。实时查看NUAIW价格图表，了解每日变化。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，New ERA Energy & Digital, Inc.的最高价格是0.4495。在0.0400 - 0.4495内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New ERA Energy & Digital, Inc.的绩效。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最低价格是多少？
New ERA Energy & Digital, Inc.（NUAIW）的最低价格为0.0400。将其与当前的0.4070和0.0400 - 0.4495进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUAIW股票是什么时候拆分的？
New ERA Energy & Digital, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3276和307.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.3276
- 开盘价
- 0.3765
- 卖价
- 0.4070
- 买价
- 0.4100
- 最低价
- 0.3700
- 最高价
- 0.4397
- 交易量
- 478
- 日变化
- 24.24%
- 月变化
- 478.13%
- 6个月变化
- 307.00%
- 年变化
- 307.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值