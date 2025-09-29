报价部分
货币 / NUAIW
回到股票

NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.

0.4070 USD 0.0794 (24.24%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUAIW汇率已更改24.24%。当日，交易品种以低点0.3700和高点0.4397进行交易。

关注New ERA Energy & Digital, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NUAIW股票今天的价格是多少？

New ERA Energy & Digital, Inc.股票今天的定价为0.4070。它在24.24%范围内交易，昨天的收盘价为0.3276，交易量达到478。NUAIW的实时价格图表显示了这些更新。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票是否支付股息？

New ERA Energy & Digital, Inc.目前的价值为0.4070。股息政策取决于公司，而投资者也会关注307.00%和USD。实时查看图表以跟踪NUAIW走势。

如何购买NUAIW股票？

您可以以0.4070的当前价格购买New ERA Energy & Digital, Inc.股票。订单通常设置在0.4070或0.4100附近，而478和8.10%显示市场活动。立即关注NUAIW的实时图表更新。

如何投资NUAIW股票？

投资New ERA Energy & Digital, Inc.需要考虑年度范围0.0400 - 0.4495和当前价格0.4070。许多人在以0.4070或0.4100下订单之前，会比较478.13%和。实时查看NUAIW价格图表，了解每日变化。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，New ERA Energy & Digital, Inc.的最高价格是0.4495。在0.0400 - 0.4495内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New ERA Energy & Digital, Inc.的绩效。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最低价格是多少？

New ERA Energy & Digital, Inc.（NUAIW）的最低价格为0.0400。将其与当前的0.4070和0.0400 - 0.4495进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUAIW股票是什么时候拆分的？

New ERA Energy & Digital, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3276和307.00%中可见。

日范围
0.3700 0.4397
年范围
0.0400 0.4495
前一天收盘价
0.3276
开盘价
0.3765
卖价
0.4070
买价
0.4100
最低价
0.3700
最高价
0.4397
交易量
478
日变化
24.24%
月变化
478.13%
6个月变化
307.00%
年变化
307.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值