NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
El tipo de cambio de NUAIW de hoy ha cambiado un 24.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3700, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4397.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New ERA Energy & Digital, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NUAIW hoy?
New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) se evalúa hoy en 0.4070. El instrumento se negocia dentro de 24.24%; el cierre de ayer ha sido 0.3276 y el volumen comercial ha alcanzado 478. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NUAIW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?
New ERA Energy & Digital, Inc. se evalúa actualmente en 0.4070. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 307.00% y USD. Monitoree los movimientos de NUAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NUAIW?
Puede comprar acciones de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) al precio actual de 0.4070. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.4070 o 0.4100, mientras que 478 y 8.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NUAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NUAIW?
Invertir en New ERA Energy & Digital, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0400 - 0.4495 y el precio actual 0.4070. Muchos comparan 478.13% y 307.00% antes de colocar órdenes en 0.4070 o 0.4100. Estudie los cambios diarios de precios de NUAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?
El precio más alto de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) en el último año ha sido 0.4495. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0400 - 0.4495, una comparación con 0.3276 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de New ERA Energy & Digital, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?
El precio más bajo de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) para el año ha sido 0.0400. La comparación con los actuales 0.4070 y 0.0400 - 0.4495 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NUAIW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NUAIW?
En el pasado, New ERA Energy & Digital, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.3276 y 307.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.3276
- Open
- 0.3765
- Bid
- 0.4070
- Ask
- 0.4100
- Low
- 0.3700
- High
- 0.4397
- Volumen
- 478
- Cambio diario
- 24.24%
- Cambio mensual
- 478.13%
- Cambio a 6 meses
- 307.00%
- Cambio anual
- 307.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.