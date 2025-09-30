- Übersicht
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
Der Wechselkurs von NUAIW hat sich für heute um 24.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3700 bis zu einem Hoch von 0.4397 gehandelt.
Verfolgen Sie die New ERA Energy & Digital, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NUAIW heute?
Die Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) notiert heute bei 0.4070. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3276 und das Handelsvolumen erreichte 478. Das Live-Chart von NUAIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NUAIW Dividenden?
New ERA Energy & Digital, Inc. wird derzeit mit 0.4070 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 307.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUAIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich NUAIW-Aktien?
Sie können Aktien von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) zum aktuellen Kurs von 0.4070 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4070 oder 0.4100 platziert, während 478 und 8.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUAIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NUAIW-Aktien?
Bei einer Investition in New ERA Energy & Digital, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0400 - 0.4495 und der aktuelle Kurs 0.4070 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 478.13% und 307.00%, bevor sie Orders zu 0.4070 oder 0.4100 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUAIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc.?
Der höchste Kurs von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4495. Innerhalb von 0.0400 - 0.4495 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3276 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von New ERA Energy & Digital, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc.?
Der niedrigste Kurs von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) im Laufe des Jahres betrug 0.0400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4070 und der Spanne 0.0400 - 0.4495 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUAIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NUAIW statt?
New ERA Energy & Digital, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3276 und 307.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3276
- Eröffnung
- 0.3765
- Bid
- 0.4070
- Ask
- 0.4100
- Tief
- 0.3700
- Hoch
- 0.4397
- Volumen
- 478
- Tagesänderung
- 24.24%
- Monatsänderung
- 478.13%
- 6-Monatsänderung
- 307.00%
- Jahresänderung
- 307.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4