NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
Il tasso di cambio NUAIW ha avuto una variazione del 24.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3700 e ad un massimo di 0.4397.
Segui le dinamiche di New ERA Energy & Digital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NUAIW oggi?
Oggi le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. sono prezzate a 0.4070. Viene scambiato all'interno di 24.24%, la chiusura di ieri è stata 0.3276 e il volume degli scambi ha raggiunto 478. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUAIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. pagano dividendi?
New ERA Energy & Digital, Inc. è attualmente valutato a 0.4070. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 307.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUAIW.
Come acquistare azioni NUAIW?
Puoi acquistare azioni New ERA Energy & Digital, Inc. al prezzo attuale di 0.4070. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4070 o 0.4100, mentre 478 e 8.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUAIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NUAIW?
Investire in New ERA Energy & Digital, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0400 - 0.4495 e il prezzo attuale 0.4070. Molti confrontano 478.13% e 307.00% prima di effettuare ordini su 0.4070 o 0.4100. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUAIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?
Il prezzo massimo di New ERA Energy & Digital, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4495. All'interno di 0.0400 - 0.4495, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3276 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di New ERA Energy & Digital, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?
Il prezzo più basso di New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0400. Confrontandolo con gli attuali 0.4070 e 0.0400 - 0.4495 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUAIW?
New ERA Energy & Digital, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3276 e 307.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.3276
- Apertura
- 0.3765
- Bid
- 0.4070
- Ask
- 0.4100
- Minimo
- 0.3700
- Massimo
- 0.4397
- Volume
- 478
- Variazione giornaliera
- 24.24%
- Variazione Mensile
- 478.13%
- Variazione Semestrale
- 307.00%
- Variazione Annuale
- 307.00%
