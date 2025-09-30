QuotazioniSezioni
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.

0.4070 USD 0.0794 (24.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUAIW ha avuto una variazione del 24.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3700 e ad un massimo di 0.4397.

Segui le dinamiche di New ERA Energy & Digital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NUAIW oggi?

Oggi le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. sono prezzate a 0.4070. Viene scambiato all'interno di 24.24%, la chiusura di ieri è stata 0.3276 e il volume degli scambi ha raggiunto 478. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUAIW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. pagano dividendi?

New ERA Energy & Digital, Inc. è attualmente valutato a 0.4070. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 307.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUAIW.

Come acquistare azioni NUAIW?

Puoi acquistare azioni New ERA Energy & Digital, Inc. al prezzo attuale di 0.4070. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4070 o 0.4100, mentre 478 e 8.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUAIW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NUAIW?

Investire in New ERA Energy & Digital, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0400 - 0.4495 e il prezzo attuale 0.4070. Molti confrontano 478.13% e 307.00% prima di effettuare ordini su 0.4070 o 0.4100. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUAIW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?

Il prezzo massimo di New ERA Energy & Digital, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4495. All'interno di 0.0400 - 0.4495, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3276 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di New ERA Energy & Digital, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?

Il prezzo più basso di New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0400. Confrontandolo con gli attuali 0.4070 e 0.0400 - 0.4495 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUAIW?

New ERA Energy & Digital, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3276 e 307.00%.

Intervallo Giornaliero
0.3700 0.4397
Intervallo Annuale
0.0400 0.4495
Chiusura Precedente
0.3276
Apertura
0.3765
Bid
0.4070
Ask
0.4100
Minimo
0.3700
Massimo
0.4397
Volume
478
Variazione giornaliera
24.24%
Variazione Mensile
478.13%
Variazione Semestrale
307.00%
Variazione Annuale
307.00%
