- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
Le taux de change de NUAIW a changé de 24.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3700 et à un maximum de 0.4397.
Suivez la dynamique New ERA Energy & Digital, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NUAIW aujourd'hui ?
L'action New ERA Energy & Digital, Inc. est cotée à 0.4070 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.24%, a clôturé hier à 0.3276 et son volume d'échange a atteint 478. Le graphique en temps réel du cours de NUAIW présente ces mises à jour.
L'action New ERA Energy & Digital, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
New ERA Energy & Digital, Inc. est actuellement valorisé à 0.4070. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 307.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUAIW.
Comment acheter des actions NUAIW ?
Vous pouvez acheter des actions New ERA Energy & Digital, Inc. au cours actuel de 0.4070. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4070 ou de 0.4100, le 478 et le 8.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUAIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NUAIW ?
Investir dans New ERA Energy & Digital, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0400 - 0.4495 et le prix actuel 0.4070. Beaucoup comparent 478.13% et 307.00% avant de passer des ordres à 0.4070 ou 0.4100. Consultez le graphique du cours de NUAIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action New ERA Energy & Digital, Inc. ?
Le cours le plus élevé de New ERA Energy & Digital, Inc. l'année dernière était 0.4495. Au cours de 0.0400 - 0.4495, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.3276 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de New ERA Energy & Digital, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action New ERA Energy & Digital, Inc. ?
Le cours le plus bas de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) sur l'année a été 0.0400. Sa comparaison avec 0.4070 et 0.0400 - 0.4495 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUAIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NUAIW a-t-elle été divisée ?
New ERA Energy & Digital, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.3276 et 307.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.3276
- Ouverture
- 0.3765
- Bid
- 0.4070
- Ask
- 0.4100
- Plus Bas
- 0.3700
- Plus Haut
- 0.4397
- Volume
- 478
- Changement quotidien
- 24.24%
- Changement Mensuel
- 478.13%
- Changement à 6 Mois
- 307.00%
- Changement Annuel
- 307.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4