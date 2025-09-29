- 概要
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
NUAIWの今日の為替レートは、24.24%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3700の安値と0.4397の高値で取引されました。
New ERA Energy & Digital, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NUAIW株の現在の価格は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の株価は本日0.4070です。24.24%内で取引され、前日の終値は0.3276、取引量は478に達しました。NUAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株は配当を出しますか？
New ERA Energy & Digital, Inc.の現在の価格は0.4070です。配当方針は会社によりますが、投資家は307.00%やUSDにも注目します。NUAIWの動きはライブチャートで確認できます。
NUAIW株を買う方法は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の株は現在0.4070で購入可能です。注文は通常0.4070または0.4100付近で行われ、478や8.10%が市場の動きを示します。NUAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUAIW株に投資する方法は？
New ERA Energy & Digital, Inc.への投資では、年間の値幅0.0400 - 0.4495と現在の0.4070を考慮します。注文は多くの場合0.4070や0.4100で行われる前に、478.13%や307.00%と比較されます。NUAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最高値は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の過去1年の最高値は0.4495でした。0.0400 - 0.4495内で株価は大きく変動し、0.3276と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。New ERA Energy & Digital, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最低値は？
New ERA Energy & Digital, Inc.(NUAIW)の年間最安値は0.0400でした。現在の0.4070や0.0400 - 0.4495と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAIWの動きはライブチャートで確認できます。
NUAIWの株式分割はいつ行われましたか？
New ERA Energy & Digital, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.3276、307.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.3276
- 始値
- 0.3765
- 買値
- 0.4070
- 買値
- 0.4100
- 安値
- 0.3700
- 高値
- 0.4397
- 出来高
- 478
- 1日の変化
- 24.24%
- 1ヶ月の変化
- 478.13%
- 6ヶ月の変化
- 307.00%
- 1年の変化
- 307.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前