クォートセクション
通貨 / NUAIW
株に戻る

NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.

0.4070 USD 0.0794 (24.24%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUAIWの今日の為替レートは、24.24%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3700の安値と0.4397の高値で取引されました。

New ERA Energy & Digital, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NUAIW株の現在の価格は？

New ERA Energy & Digital, Inc.の株価は本日0.4070です。24.24%内で取引され、前日の終値は0.3276、取引量は478に達しました。NUAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

New ERA Energy & Digital, Inc.の株は配当を出しますか？

New ERA Energy & Digital, Inc.の現在の価格は0.4070です。配当方針は会社によりますが、投資家は307.00%やUSDにも注目します。NUAIWの動きはライブチャートで確認できます。

NUAIW株を買う方法は？

New ERA Energy & Digital, Inc.の株は現在0.4070で購入可能です。注文は通常0.4070または0.4100付近で行われ、478や8.10%が市場の動きを示します。NUAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。

NUAIW株に投資する方法は？

New ERA Energy & Digital, Inc.への投資では、年間の値幅0.0400 - 0.4495と現在の0.4070を考慮します。注文は多くの場合0.4070や0.4100で行われる前に、478.13%や307.00%と比較されます。NUAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最高値は？

New ERA Energy & Digital, Inc.の過去1年の最高値は0.4495でした。0.0400 - 0.4495内で株価は大きく変動し、0.3276と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。New ERA Energy & Digital, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最低値は？

New ERA Energy & Digital, Inc.(NUAIW)の年間最安値は0.0400でした。現在の0.4070や0.0400 - 0.4495と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAIWの動きはライブチャートで確認できます。

NUAIWの株式分割はいつ行われましたか？

New ERA Energy & Digital, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.3276、307.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.3700 0.4397
1年のレンジ
0.0400 0.4495
以前の終値
0.3276
始値
0.3765
買値
0.4070
買値
0.4100
安値
0.3700
高値
0.4397
出来高
478
1日の変化
24.24%
1ヶ月の変化
478.13%
6ヶ月の変化
307.00%
1年の変化
307.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待