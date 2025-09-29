- Обзор рынка
NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.
Курс NUAIW за сегодня изменился на 20.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3700, а максимальная — 0.4397.
Следите за динамикой New ERA Energy & Digital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUAIW сегодня?
New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) сегодня оценивается на уровне 0.3947. Инструмент торгуется в пределах 20.48%, вчерашнее закрытие составило 0.3276, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям New ERA Energy & Digital, Inc.?
New ERA Energy & Digital, Inc. в настоящее время оценивается в 0.3947. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 294.70% и USD. Отслеживайте движения NUAIW на графике в реальном времени.
Как купить акции NUAIW?
Вы можете купить акции New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) по текущей цене 0.3947. Ордера обычно размещаются около 0.3947 или 0.3977, тогда как 441 и 4.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUAIW?
Инвестирование в New ERA Energy & Digital, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0400 - 0.4495 и текущей цены 0.3947. Многие сравнивают 460.65% и 294.70% перед размещением ордеров на 0.3947 или 0.3977. Изучайте ежедневные изменения цены NUAIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?
Самая высокая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) за последний год составила 0.4495. Акции заметно колебались в пределах 0.0400 - 0.4495, сравнение с 0.3276 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New ERA Energy & Digital, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?
Самая низкая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) за год составила 0.0400. Сравнение с текущими 0.3947 и 0.0400 - 0.4495 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUAIW?
В прошлом New ERA Energy & Digital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3276 и 294.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.3276
- Open
- 0.3765
- Bid
- 0.3947
- Ask
- 0.3977
- Low
- 0.3700
- High
- 0.4397
- Объем
- 441
- Дневное изменение
- 20.48%
- Месячное изменение
- 460.65%
- 6-месячное изменение
- 294.70%
- Годовое изменение
- 294.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%