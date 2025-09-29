КотировкиРазделы
Валюты / NUAIW
Назад в Рынок акций США

NUAIW: New ERA Energy & Digital, Inc.

0.3947 USD 0.0671 (20.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUAIW за сегодня изменился на 20.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3700, а максимальная — 0.4397.

Следите за динамикой New ERA Energy & Digital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUAIW сегодня?

New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) сегодня оценивается на уровне 0.3947. Инструмент торгуется в пределах 20.48%, вчерашнее закрытие составило 0.3276, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям New ERA Energy & Digital, Inc.?

New ERA Energy & Digital, Inc. в настоящее время оценивается в 0.3947. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 294.70% и USD. Отслеживайте движения NUAIW на графике в реальном времени.

Как купить акции NUAIW?

Вы можете купить акции New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) по текущей цене 0.3947. Ордера обычно размещаются около 0.3947 или 0.3977, тогда как 441 и 4.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUAIW?

Инвестирование в New ERA Energy & Digital, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0400 - 0.4495 и текущей цены 0.3947. Многие сравнивают 460.65% и 294.70% перед размещением ордеров на 0.3947 или 0.3977. Изучайте ежедневные изменения цены NUAIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?

Самая высокая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) за последний год составила 0.4495. Акции заметно колебались в пределах 0.0400 - 0.4495, сравнение с 0.3276 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New ERA Energy & Digital, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?

Самая низкая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAIW) за год составила 0.0400. Сравнение с текущими 0.3947 и 0.0400 - 0.4495 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUAIW?

В прошлом New ERA Energy & Digital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3276 и 294.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.3700 0.4397
Годовой диапазон
0.0400 0.4495
Предыдущее закрытие
0.3276
Open
0.3765
Bid
0.3947
Ask
0.3977
Low
0.3700
High
0.4397
Объем
441
Дневное изменение
20.48%
Месячное изменение
460.65%
6-месячное изменение
294.70%
Годовое изменение
294.70%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.