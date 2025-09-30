- Visão do mercado
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
A taxa do NUAI para hoje mudou para 35.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.9350 e o mais alto foi 2.6500.
Veja a dinâmica do par de moedas New ERA Energy & Digital, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUAI hoje?
Hoje New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) está avaliado em 2.5000. O instrumento é negociado dentro de 35.87%, o fechamento de ontem foi 1.8400, e o volume de negociação atingiu 56014. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUAI em tempo real.
As ações de New ERA Energy & Digital, Inc. pagam dividendos?
Atualmente New ERA Energy & Digital, Inc. está avaliado em 2.5000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 443.48% e USD. Monitore os movimentos de NUAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUAI?
Você pode comprar ações de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) pelo preço atual 2.5000. Ordens geralmente são executadas perto de 2.5000 ou 2.5030, enquanto 56014 e 28.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUAI?
Investir em New ERA Energy & Digital, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.3248 - 2.6500 e o preço atual 2.5000. Muitos comparam 456.42% e 443.48% antes de enviar ordens em 2.5000 ou 2.5030. Estude as mudanças diárias de preço de NUAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações New ERA Energy & Digital, Inc.?
O maior preço de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) no último ano foi 2.6500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3248 - 2.6500, e a comparação com 1.8400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de New ERA Energy & Digital, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações New ERA Energy & Digital, Inc.?
O menor preço de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) no ano foi 0.3248. A comparação com o preço atual 2.5000 e 0.3248 - 2.6500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUAI?
No passado New ERA Energy & Digital, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.8400 e 443.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.8400
- Open
- 1.9450
- Bid
- 2.5000
- Ask
- 2.5030
- Low
- 1.9350
- High
- 2.6500
- Volume
- 56.014 K
- Mudança diária
- 35.87%
- Mudança mensal
- 456.42%
- Mudança de 6 meses
- 443.48%
- Mudança anual
- 443.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4