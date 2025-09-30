- Aperçu
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
Le taux de change de NUAI a changé de 35.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.9350 et à un maximum de 2.6500.
Suivez la dynamique New ERA Energy & Digital, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NUAI aujourd'hui ?
L'action New ERA Energy & Digital, Inc. est cotée à 2.5000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.87%, a clôturé hier à 1.8400 et son volume d'échange a atteint 56014. Le graphique en temps réel du cours de NUAI présente ces mises à jour.
L'action New ERA Energy & Digital, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
New ERA Energy & Digital, Inc. est actuellement valorisé à 2.5000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 443.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUAI.
Comment acheter des actions NUAI ?
Vous pouvez acheter des actions New ERA Energy & Digital, Inc. au cours actuel de 2.5000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.5000 ou de 2.5030, le 56014 et le 28.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NUAI ?
Investir dans New ERA Energy & Digital, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3248 - 2.6500 et le prix actuel 2.5000. Beaucoup comparent 456.42% et 443.48% avant de passer des ordres à 2.5000 ou 2.5030. Consultez le graphique du cours de NUAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action New ERA Energy & Digital, Inc. ?
Le cours le plus élevé de New ERA Energy & Digital, Inc. l'année dernière était 2.6500. Au cours de 0.3248 - 2.6500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.8400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de New ERA Energy & Digital, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action New ERA Energy & Digital, Inc. ?
Le cours le plus bas de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) sur l'année a été 0.3248. Sa comparaison avec 2.5000 et 0.3248 - 2.6500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NUAI a-t-elle été divisée ?
New ERA Energy & Digital, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.8400 et 443.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.8400
- Ouverture
- 1.9450
- Bid
- 2.5000
- Ask
- 2.5030
- Plus Bas
- 1.9350
- Plus Haut
- 2.6500
- Volume
- 56.014 K
- Changement quotidien
- 35.87%
- Changement Mensuel
- 456.42%
- Changement à 6 Mois
- 443.48%
- Changement Annuel
- 443.48%
