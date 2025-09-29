- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
Курс NUAI за сегодня изменился на 26.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9350, а максимальная — 2.6500.
Следите за динамикой New ERA Energy & Digital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUAI сегодня?
New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) сегодня оценивается на уровне 2.3200. Инструмент торгуется в пределах 26.09%, вчерашнее закрытие составило 1.8400, а торговый объем достиг 50925. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям New ERA Energy & Digital, Inc.?
New ERA Energy & Digital, Inc. в настоящее время оценивается в 2.3200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 404.35% и USD. Отслеживайте движения NUAI на графике в реальном времени.
Как купить акции NUAI?
Вы можете купить акции New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) по текущей цене 2.3200. Ордера обычно размещаются около 2.3200 или 2.3230, тогда как 50925 и 19.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUAI?
Инвестирование в New ERA Energy & Digital, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.3248 - 2.6500 и текущей цены 2.3200. Многие сравнивают 416.36% и 404.35% перед размещением ордеров на 2.3200 или 2.3230. Изучайте ежедневные изменения цены NUAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?
Самая высокая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) за последний год составила 2.6500. Акции заметно колебались в пределах 0.3248 - 2.6500, сравнение с 1.8400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New ERA Energy & Digital, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?
Самая низкая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) за год составила 0.3248. Сравнение с текущими 2.3200 и 0.3248 - 2.6500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUAI?
В прошлом New ERA Energy & Digital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8400 и 404.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.8400
- Open
- 1.9450
- Bid
- 2.3200
- Ask
- 2.3230
- Low
- 1.9350
- High
- 2.6500
- Объем
- 50.925 K
- Дневное изменение
- 26.09%
- Месячное изменение
- 416.36%
- 6-месячное изменение
- 404.35%
- Годовое изменение
- 404.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%