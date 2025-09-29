КотировкиРазделы
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.

2.3200 USD 0.4800 (26.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUAI за сегодня изменился на 26.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9350, а максимальная — 2.6500.

Следите за динамикой New ERA Energy & Digital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUAI сегодня?

New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) сегодня оценивается на уровне 2.3200. Инструмент торгуется в пределах 26.09%, вчерашнее закрытие составило 1.8400, а торговый объем достиг 50925. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям New ERA Energy & Digital, Inc.?

New ERA Energy & Digital, Inc. в настоящее время оценивается в 2.3200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 404.35% и USD. Отслеживайте движения NUAI на графике в реальном времени.

Как купить акции NUAI?

Вы можете купить акции New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) по текущей цене 2.3200. Ордера обычно размещаются около 2.3200 или 2.3230, тогда как 50925 и 19.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUAI?

Инвестирование в New ERA Energy & Digital, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.3248 - 2.6500 и текущей цены 2.3200. Многие сравнивают 416.36% и 404.35% перед размещением ордеров на 2.3200 или 2.3230. Изучайте ежедневные изменения цены NUAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?

Самая высокая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) за последний год составила 2.6500. Акции заметно колебались в пределах 0.3248 - 2.6500, сравнение с 1.8400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New ERA Energy & Digital, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции New ERA Energy & Digital, Inc.?

Самая низкая цена New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) за год составила 0.3248. Сравнение с текущими 2.3200 и 0.3248 - 2.6500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUAI?

В прошлом New ERA Energy & Digital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8400 и 404.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.9350 2.6500
Годовой диапазон
0.3248 2.6500
Предыдущее закрытие
1.8400
Open
1.9450
Bid
2.3200
Ask
2.3230
Low
1.9350
High
2.6500
Объем
50.925 K
Дневное изменение
26.09%
Месячное изменение
416.36%
6-месячное изменение
404.35%
Годовое изменение
404.35%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.