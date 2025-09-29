- 概要
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
NUAIの今日の為替レートは、35.87%変化しました。日中、通貨は1あたり1.9350の安値と2.6500の高値で取引されました。
New ERA Energy & Digital, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NUAI株の現在の価格は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の株価は本日2.5000です。35.87%内で取引され、前日の終値は1.8400、取引量は56014に達しました。NUAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株は配当を出しますか？
New ERA Energy & Digital, Inc.の現在の価格は2.5000です。配当方針は会社によりますが、投資家は443.48%やUSDにも注目します。NUAIの動きはライブチャートで確認できます。
NUAI株を買う方法は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の株は現在2.5000で購入可能です。注文は通常2.5000または2.5030付近で行われ、56014や28.53%が市場の動きを示します。NUAIの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUAI株に投資する方法は？
New ERA Energy & Digital, Inc.への投資では、年間の値幅0.3248 - 2.6500と現在の2.5000を考慮します。注文は多くの場合2.5000や2.5030で行われる前に、456.42%や443.48%と比較されます。NUAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最高値は？
New ERA Energy & Digital, Inc.の過去1年の最高値は2.6500でした。0.3248 - 2.6500内で株価は大きく変動し、1.8400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。New ERA Energy & Digital, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
New ERA Energy & Digital, Inc.の株の最低値は？
New ERA Energy & Digital, Inc.(NUAI)の年間最安値は0.3248でした。現在の2.5000や0.3248 - 2.6500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUAIの動きはライブチャートで確認できます。
NUAIの株式分割はいつ行われましたか？
New ERA Energy & Digital, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.8400、443.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.8400
- 始値
- 1.9450
- 買値
- 2.5000
- 買値
- 2.5030
- 安値
- 1.9350
- 高値
- 2.6500
- 出来高
- 56.014 K
- 1日の変化
- 35.87%
- 1ヶ月の変化
- 456.42%
- 6ヶ月の変化
- 443.48%
- 1年の変化
- 443.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前