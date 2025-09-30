- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
Der Wechselkurs von NUAI hat sich für heute um 35.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.9350 bis zu einem Hoch von 2.6500 gehandelt.
Verfolgen Sie die New ERA Energy & Digital, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NUAI heute?
Die Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) notiert heute bei 2.5000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.8400 und das Handelsvolumen erreichte 56014. Das Live-Chart von NUAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NUAI Dividenden?
New ERA Energy & Digital, Inc. wird derzeit mit 2.5000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 443.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich NUAI-Aktien?
Sie können Aktien von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) zum aktuellen Kurs von 2.5000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.5000 oder 2.5030 platziert, während 56014 und 28.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NUAI-Aktien?
Bei einer Investition in New ERA Energy & Digital, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.3248 - 2.6500 und der aktuelle Kurs 2.5000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 456.42% und 443.48%, bevor sie Orders zu 2.5000 oder 2.5030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc.?
Der höchste Kurs von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) im vergangenen Jahr lag bei 2.6500. Innerhalb von 0.3248 - 2.6500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.8400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von New ERA Energy & Digital, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von New ERA Energy & Digital, Inc.?
Der niedrigste Kurs von New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) im Laufe des Jahres betrug 0.3248. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.5000 und der Spanne 0.3248 - 2.6500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NUAI statt?
New ERA Energy & Digital, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.8400 und 443.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.8400
- Eröffnung
- 1.9450
- Bid
- 2.5000
- Ask
- 2.5030
- Tief
- 1.9350
- Hoch
- 2.6500
- Volumen
- 56.014 K
- Tagesänderung
- 35.87%
- Monatsänderung
- 456.42%
- 6-Monatsänderung
- 443.48%
- Jahresänderung
- 443.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4