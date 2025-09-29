NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
今日NUAI汇率已更改35.87%。当日，交易品种以低点1.9350和高点2.6500进行交易。
关注New ERA Energy & Digital, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NUAI股票今天的价格是多少？
New ERA Energy & Digital, Inc.股票今天的定价为2.5000。它在35.87%范围内交易，昨天的收盘价为1.8400，交易量达到56014。NUAI的实时价格图表显示了这些更新。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票是否支付股息？
New ERA Energy & Digital, Inc.目前的价值为2.5000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注443.48%和USD。实时查看图表以跟踪NUAI走势。
如何购买NUAI股票？
您可以以2.5000的当前价格购买New ERA Energy & Digital, Inc.股票。订单通常设置在2.5000或2.5030附近，而56014和28.53%显示市场活动。立即关注NUAI的实时图表更新。
如何投资NUAI股票？
投资New ERA Energy & Digital, Inc.需要考虑年度范围0.3248 - 2.6500和当前价格2.5000。许多人在以2.5000或2.5030下订单之前，会比较456.42%和。实时查看NUAI价格图表，了解每日变化。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，New ERA Energy & Digital, Inc.的最高价格是2.6500。在0.3248 - 2.6500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New ERA Energy & Digital, Inc.的绩效。
New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最低价格是多少？
New ERA Energy & Digital, Inc.（NUAI）的最低价格为0.3248。将其与当前的2.5000和0.3248 - 2.6500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUAI股票是什么时候拆分的？
New ERA Energy & Digital, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.8400和443.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.8400
- 开盘价
- 1.9450
- 卖价
- 2.5000
- 买价
- 2.5030
- 最低价
- 1.9350
- 最高价
- 2.6500
- 交易量
- 56.014 K
- 日变化
- 35.87%
- 月变化
- 456.42%
- 6个月变化
- 443.48%
- 年变化
- 443.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值