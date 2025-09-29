报价部分
货币 / NUAI
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.

2.5000 USD 0.6600 (35.87%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUAI汇率已更改35.87%。当日，交易品种以低点1.9350和高点2.6500进行交易。

关注New ERA Energy & Digital, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NUAI股票今天的价格是多少？

New ERA Energy & Digital, Inc.股票今天的定价为2.5000。它在35.87%范围内交易，昨天的收盘价为1.8400，交易量达到56014。NUAI的实时价格图表显示了这些更新。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票是否支付股息？

New ERA Energy & Digital, Inc.目前的价值为2.5000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注443.48%和USD。实时查看图表以跟踪NUAI走势。

如何购买NUAI股票？

您可以以2.5000的当前价格购买New ERA Energy & Digital, Inc.股票。订单通常设置在2.5000或2.5030附近，而56014和28.53%显示市场活动。立即关注NUAI的实时图表更新。

如何投资NUAI股票？

投资New ERA Energy & Digital, Inc.需要考虑年度范围0.3248 - 2.6500和当前价格2.5000。许多人在以2.5000或2.5030下订单之前，会比较456.42%和。实时查看NUAI价格图表，了解每日变化。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，New ERA Energy & Digital, Inc.的最高价格是2.6500。在0.3248 - 2.6500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New ERA Energy & Digital, Inc.的绩效。

New ERA Energy & Digital, Inc.股票的最低价格是多少？

New ERA Energy & Digital, Inc.（NUAI）的最低价格为0.3248。将其与当前的2.5000和0.3248 - 2.6500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUAI股票是什么时候拆分的？

New ERA Energy & Digital, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.8400和443.48%中可见。

日范围
1.9350 2.6500
年范围
0.3248 2.6500
前一天收盘价
1.8400
开盘价
1.9450
卖价
2.5000
买价
2.5030
最低价
1.9350
最高价
2.6500
交易量
56.014 K
日变化
35.87%
月变化
456.42%
6个月变化
443.48%
年变化
443.48%
