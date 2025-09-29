CotizacionesSecciones
NUAI
NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.

2.5000 USD 0.6600 (35.87%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NUAI de hoy ha cambiado un 35.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.9350, mientras que el máximo ha alcanzado 2.6500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas New ERA Energy & Digital, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de NUAI hoy?

New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) se evalúa hoy en 2.5000. El instrumento se negocia dentro de 35.87%; el cierre de ayer ha sido 1.8400 y el volumen comercial ha alcanzado 56014. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NUAI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?

New ERA Energy & Digital, Inc. se evalúa actualmente en 2.5000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 443.48% y USD. Monitoree los movimientos de NUAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de NUAI?

Puede comprar acciones de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) al precio actual de 2.5000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.5000 o 2.5030, mientras que 56014 y 28.53% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NUAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de NUAI?

Invertir en New ERA Energy & Digital, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.3248 - 2.6500 y el precio actual 2.5000. Muchos comparan 456.42% y 443.48% antes de colocar órdenes en 2.5000 o 2.5030. Estudie los cambios diarios de precios de NUAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?

El precio más alto de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) en el último año ha sido 2.6500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.3248 - 2.6500, una comparación con 1.8400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de New ERA Energy & Digital, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de New ERA Energy & Digital, Inc.?

El precio más bajo de New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) para el año ha sido 0.3248. La comparación con los actuales 2.5000 y 0.3248 - 2.6500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NUAI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NUAI?

En el pasado, New ERA Energy & Digital, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.8400 y 443.48% después de las acciones corporativas.

Rango diario
1.9350 2.6500
Rango anual
0.3248 2.6500
Cierres anteriores
1.8400
Open
1.9450
Bid
2.5000
Ask
2.5030
Low
1.9350
High
2.6500
Volumen
56.014 K
Cambio diario
35.87%
Cambio mensual
456.42%
Cambio a 6 meses
443.48%
Cambio anual
443.48%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.