NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.

2.5000 USD 0.6600 (35.87%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUAI ha avuto una variazione del 35.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9350 e ad un massimo di 2.6500.

Segui le dinamiche di New ERA Energy & Digital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NUAI oggi?

Oggi le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. sono prezzate a 2.5000. Viene scambiato all'interno di 35.87%, la chiusura di ieri è stata 1.8400 e il volume degli scambi ha raggiunto 56014. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUAI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. pagano dividendi?

New ERA Energy & Digital, Inc. è attualmente valutato a 2.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 443.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUAI.

Come acquistare azioni NUAI?

Puoi acquistare azioni New ERA Energy & Digital, Inc. al prezzo attuale di 2.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.5000 o 2.5030, mentre 56014 e 28.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUAI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NUAI?

Investire in New ERA Energy & Digital, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.3248 - 2.6500 e il prezzo attuale 2.5000. Molti confrontano 456.42% e 443.48% prima di effettuare ordini su 2.5000 o 2.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUAI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?

Il prezzo massimo di New ERA Energy & Digital, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.6500. All'interno di 0.3248 - 2.6500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di New ERA Energy & Digital, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?

Il prezzo più basso di New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) nel corso dell'anno è stato 0.3248. Confrontandolo con gli attuali 2.5000 e 0.3248 - 2.6500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUAI?

New ERA Energy & Digital, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8400 e 443.48%.

Intervallo Giornaliero
1.9350 2.6500
Intervallo Annuale
0.3248 2.6500
Chiusura Precedente
1.8400
Apertura
1.9450
Bid
2.5000
Ask
2.5030
Minimo
1.9350
Massimo
2.6500
Volume
56.014 K
Variazione giornaliera
35.87%
Variazione Mensile
456.42%
Variazione Semestrale
443.48%
Variazione Annuale
443.48%
