NUAI: New ERA Energy & Digital, Inc.
Il tasso di cambio NUAI ha avuto una variazione del 35.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9350 e ad un massimo di 2.6500.
Segui le dinamiche di New ERA Energy & Digital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NUAI oggi?
Oggi le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. sono prezzate a 2.5000. Viene scambiato all'interno di 35.87%, la chiusura di ieri è stata 1.8400 e il volume degli scambi ha raggiunto 56014. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni New ERA Energy & Digital, Inc. pagano dividendi?
New ERA Energy & Digital, Inc. è attualmente valutato a 2.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 443.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUAI.
Come acquistare azioni NUAI?
Puoi acquistare azioni New ERA Energy & Digital, Inc. al prezzo attuale di 2.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.5000 o 2.5030, mentre 56014 e 28.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NUAI?
Investire in New ERA Energy & Digital, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.3248 - 2.6500 e il prezzo attuale 2.5000. Molti confrontano 456.42% e 443.48% prima di effettuare ordini su 2.5000 o 2.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?
Il prezzo massimo di New ERA Energy & Digital, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.6500. All'interno di 0.3248 - 2.6500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di New ERA Energy & Digital, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni New ERA Energy & Digital, Inc.?
Il prezzo più basso di New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) nel corso dell'anno è stato 0.3248. Confrontandolo con gli attuali 2.5000 e 0.3248 - 2.6500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUAI?
New ERA Energy & Digital, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8400 e 443.48%.
- Chiusura Precedente
- 1.8400
- Apertura
- 1.9450
- Bid
- 2.5000
- Ask
- 2.5030
- Minimo
- 1.9350
- Massimo
- 2.6500
- Volume
- 56.014 K
- Variazione giornaliera
- 35.87%
- Variazione Mensile
- 456.42%
- Variazione Semestrale
- 443.48%
- Variazione Annuale
- 443.48%
