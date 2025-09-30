CotaçõesSeções
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.07 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MFA-PC para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.07 e o mais alto foi 24.13.

Veja a dinâmica do par de moedas MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MFA-PC hoje?

Hoje MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) está avaliado em 24.07. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MFA-PC em tempo real.

As ações de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat pagam dividendos?

Atualmente MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat está avaliado em 24.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.67% e USD. Monitore os movimentos de MFA-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MFA-PC?

Você pode comprar ações de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) pelo preço atual 24.07. Ordens geralmente são executadas perto de 24.07 ou 24.37, enquanto 22 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MFA-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MFA-PC?

Investir em MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat envolve considerar a faixa anual 23.56 - 24.63 e o preço atual 24.07. Muitos comparam -1.96% e -1.67% antes de enviar ordens em 24.07 ou 24.37. Estude as mudanças diárias de preço de MFA-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MFA FINANCIAL, INC.?

O maior preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) no último ano foi 24.63. As ações oscilaram bastante dentro de 23.56 - 24.63, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MFA FINANCIAL, INC.?

O menor preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) no ano foi 23.56. A comparação com o preço atual 24.07 e 23.56 - 24.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MFA-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MFA-PC?

No passado MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -1.67% após os eventos corporativos.

30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4