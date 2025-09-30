- Visão do mercado
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
A taxa do MFA-PC para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.07 e o mais alto foi 24.13.
Veja a dinâmica do par de moedas MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MFA-PC hoje?
Hoje MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) está avaliado em 24.07. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MFA-PC em tempo real.
As ações de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat pagam dividendos?
Atualmente MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat está avaliado em 24.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.67% e USD. Monitore os movimentos de MFA-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MFA-PC?
Você pode comprar ações de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) pelo preço atual 24.07. Ordens geralmente são executadas perto de 24.07 ou 24.37, enquanto 22 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MFA-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MFA-PC?
Investir em MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat envolve considerar a faixa anual 23.56 - 24.63 e o preço atual 24.07. Muitos comparam -1.96% e -1.67% antes de enviar ordens em 24.07 ou 24.37. Estude as mudanças diárias de preço de MFA-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O maior preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) no último ano foi 24.63. As ações oscilaram bastante dentro de 23.56 - 24.63, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O menor preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) no ano foi 23.56. A comparação com o preço atual 24.07 e 23.56 - 24.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MFA-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MFA-PC?
No passado MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -1.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.05
- Open
- 24.10
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 24.07
- High
- 24.13
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- -1.96%
- Mudança de 6 meses
- -1.67%
- Mudança anual
- -1.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4