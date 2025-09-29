- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
El tipo de cambio de MFA-PC de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.07, mientras que el máximo ha alcanzado 24.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MFA-PC hoy?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) se evalúa hoy en 24.07. El instrumento se negocia dentro de 0.08%; el cierre de ayer ha sido 24.05 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MFA-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat se evalúa actualmente en 24.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.67% y USD. Monitoree los movimientos de MFA-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MFA-PC?
Puede comprar acciones de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) al precio actual de 24.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.07 o 24.37, mientras que 22 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MFA-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MFA-PC?
Invertir en MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat implica tener en cuenta el rango anual 23.56 - 24.63 y el precio actual 24.07. Muchos comparan -1.96% y -1.67% antes de colocar órdenes en 24.07 o 24.37. Estudie los cambios diarios de precios de MFA-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de MFA FINANCIAL, INC.?
El precio más alto de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) en el último año ha sido 24.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.56 - 24.63, una comparación con 24.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de MFA FINANCIAL, INC.?
El precio más bajo de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) para el año ha sido 23.56. La comparación con los actuales 24.07 y 23.56 - 24.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MFA-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MFA-PC?
En el pasado, MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.05 y -1.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.05
- Open
- 24.10
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 24.07
- High
- 24.13
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- -1.96%
- Cambio a 6 meses
- -1.67%
- Cambio anual
- -1.67%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.