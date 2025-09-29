КотировкиРазделы
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.13 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFA-PC за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.13.

Следите за динамикой MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFA-PC в реальном времени.

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.43% и USD. Отслеживайте движения MFA-PC на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 18 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFA-PC на графике в реальном времени.

Инвестирование в MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat предполагает учет годового диапазона 23.56 - 24.63 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают -1.71% и -1.43% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены MFA-PC на графике в реальном времени.

Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.56 - 24.63, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat на графике в реальном времени.

Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) за год составила 23.56. Сравнение с текущими 24.13 и 23.56 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFA-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

В прошлом MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -1.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.08 24.13
Годовой диапазон
23.56 24.63
Предыдущее закрытие
24.05
Open
24.10
Bid
24.13
Ask
24.43
Low
24.08
High
24.13
Объем
18
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-1.71%
6-месячное изменение
-1.43%
Годовое изменение
-1.43%
