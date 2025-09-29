- Обзор рынка
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
Курс MFA-PC за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.13.
Следите за динамикой MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFA-PC сегодня?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFA-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.43% и USD. Отслеживайте движения MFA-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции MFA-PC?
Вы можете купить акции MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 18 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFA-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFA-PC?
Инвестирование в MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat предполагает учет годового диапазона 23.56 - 24.63 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают -1.71% и -1.43% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены MFA-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.56 - 24.63, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) за год составила 23.56. Сравнение с текущими 24.13 и 23.56 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFA-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFA-PC?
В прошлом MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -1.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.05
- Open
- 24.10
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.08
- High
- 24.13
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- -1.43%
- Годовое изменение
- -1.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%