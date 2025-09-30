QuotazioniSezioni
MFA-PC
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.07 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MFA-PC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.07 e ad un massimo di 24.13.

Segui le dinamiche di MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MFA-PC oggi?

Oggi le azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat sono prezzate a 24.07. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MFA-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat pagano dividendi?

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat è attualmente valutato a 24.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MFA-PC.

Come acquistare azioni MFA-PC?

Puoi acquistare azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat al prezzo attuale di 24.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.07 o 24.37, mentre 22 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MFA-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MFA-PC?

Investire in MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat implica considerare l'intervallo annuale 23.56 - 24.63 e il prezzo attuale 24.07. Molti confrontano -1.96% e -1.67% prima di effettuare ordini su 24.07 o 24.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MFA-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?

Il prezzo massimo di MFA FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 24.63. All'interno di 23.56 - 24.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?

Il prezzo più basso di MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) nel corso dell'anno è stato 23.56. Confrontandolo con gli attuali 24.07 e 23.56 - 24.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MFA-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MFA-PC?

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.05 e -1.67%.

Intervallo Giornaliero
24.07 24.13
Intervallo Annuale
23.56 24.63
Chiusura Precedente
24.05
Apertura
24.10
Bid
24.07
Ask
24.37
Minimo
24.07
Massimo
24.13
Volume
22
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
-1.96%
Variazione Semestrale
-1.67%
Variazione Annuale
-1.67%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4