- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
Il tasso di cambio MFA-PC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.07 e ad un massimo di 24.13.
Segui le dinamiche di MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MFA-PC oggi?
Oggi le azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat sono prezzate a 24.07. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MFA-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat pagano dividendi?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat è attualmente valutato a 24.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MFA-PC.
Come acquistare azioni MFA-PC?
Puoi acquistare azioni MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat al prezzo attuale di 24.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.07 o 24.37, mentre 22 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MFA-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MFA-PC?
Investire in MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat implica considerare l'intervallo annuale 23.56 - 24.63 e il prezzo attuale 24.07. Molti confrontano -1.96% e -1.67% prima di effettuare ordini su 24.07 o 24.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MFA-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo massimo di MFA FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 24.63. All'interno di 23.56 - 24.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo più basso di MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) nel corso dell'anno è stato 23.56. Confrontandolo con gli attuali 24.07 e 23.56 - 24.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MFA-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MFA-PC?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.05 e -1.67%.
- Chiusura Precedente
- 24.05
- Apertura
- 24.10
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Minimo
- 24.07
- Massimo
- 24.13
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- -1.96%
- Variazione Semestrale
- -1.67%
- Variazione Annuale
- -1.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4