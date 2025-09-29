クォートセクション
通貨 / MFA-PC
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.07 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFA-PCの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.07の安値と24.13の高値で取引されました。

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MFA-PC株の現在の価格は？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株価は本日24.07です。0.08%内で取引され、前日の終値は24.05、取引量は22に達しました。MFA-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株は配当を出しますか？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの現在の価格は24.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.67%やUSDにも注目します。MFA-PCの動きはライブチャートで確認できます。

MFA-PC株を買う方法は？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株は現在24.07で購入可能です。注文は通常24.07または24.37付近で行われ、22や-0.12%が市場の動きを示します。MFA-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

MFA-PC株に投資する方法は？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatへの投資では、年間の値幅23.56 - 24.63と現在の24.07を考慮します。注文は多くの場合24.07や24.37で行われる前に、-1.96%や-1.67%と比較されます。MFA-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最高値は？

MFA FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は24.63でした。23.56 - 24.63内で株価は大きく変動し、24.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？

MFA FINANCIAL, INC.(MFA-PC)の年間最安値は23.56でした。現在の24.07や23.56 - 24.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MFA-PCの動きはライブチャートで確認できます。

MFA-PCの株式分割はいつ行われましたか？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.05、-1.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.07 24.13
1年のレンジ
23.56 24.63
以前の終値
24.05
始値
24.10
買値
24.07
買値
24.37
安値
24.07
高値
24.13
出来高
22
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
-1.96%
6ヶ月の変化
-1.67%
1年の変化
-1.67%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待