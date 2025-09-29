- 概要
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
MFA-PCの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.07の安値と24.13の高値で取引されました。
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MFA-PC株の現在の価格は？
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株価は本日24.07です。0.08%内で取引され、前日の終値は24.05、取引量は22に達しました。MFA-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株は配当を出しますか？
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの現在の価格は24.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.67%やUSDにも注目します。MFA-PCの動きはライブチャートで確認できます。
MFA-PC株を買う方法は？
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの株は現在24.07で購入可能です。注文は通常24.07または24.37付近で行われ、22や-0.12%が市場の動きを示します。MFA-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
MFA-PC株に投資する方法は？
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatへの投資では、年間の値幅23.56 - 24.63と現在の24.07を考慮します。注文は多くの場合24.07や24.37で行われる前に、-1.96%や-1.67%と比較されます。MFA-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MFA FINANCIAL, INC.の株の最高値は？
MFA FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は24.63でした。23.56 - 24.63内で株価は大きく変動し、24.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？
MFA FINANCIAL, INC.(MFA-PC)の年間最安値は23.56でした。現在の24.07や23.56 - 24.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MFA-PCの動きはライブチャートで確認できます。
MFA-PCの株式分割はいつ行われましたか？
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.05、-1.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.05
- 始値
- 24.10
- 買値
- 24.07
- 買値
- 24.37
- 安値
- 24.07
- 高値
- 24.13
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- -1.96%
- 6ヶ月の変化
- -1.67%
- 1年の変化
- -1.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前