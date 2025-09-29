MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulatの現在の価格は24.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.67%やUSDにも注目します。MFA-PCの動きはライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？

