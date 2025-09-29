MFA-PC股票今天的价格是多少？ MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票今天的定价为24.07。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到22。MFA-PC的实时价格图表显示了这些更新。

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票是否支付股息？ MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat目前的价值为24.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.67%和USD。实时查看图表以跟踪MFA-PC走势。

如何购买MFA-PC股票？ 您可以以24.07的当前价格购买MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票。订单通常设置在24.07或24.37附近，而22和-0.12%显示市场活动。立即关注MFA-PC的实时图表更新。

如何投资MFA-PC股票？ 投资MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat需要考虑年度范围23.56 - 24.63和当前价格24.07。许多人在以24.07或24.37下订单之前，会比较-1.96%和。实时查看MFA-PC价格图表，了解每日变化。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是24.63。在23.56 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat的绩效。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？ MFA FINANCIAL, INC.（MFA-PC）的最低价格为23.56。将其与当前的24.07和23.56 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFA-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。