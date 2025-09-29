报价部分
货币 / MFA-PC
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.07 USD 0.02 (0.08%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MFA-PC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.07和高点24.13进行交易。

关注MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MFA-PC股票今天的价格是多少？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票今天的定价为24.07。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到22。MFA-PC的实时价格图表显示了这些更新。

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票是否支付股息？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat目前的价值为24.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.67%和USD。实时查看图表以跟踪MFA-PC走势。

如何购买MFA-PC股票？

您可以以24.07的当前价格购买MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat股票。订单通常设置在24.07或24.37附近，而22和-0.12%显示市场活动。立即关注MFA-PC的实时图表更新。

如何投资MFA-PC股票？

投资MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat需要考虑年度范围23.56 - 24.63和当前价格24.07。许多人在以24.07或24.37下订单之前，会比较-1.96%和。实时查看MFA-PC价格图表，了解每日变化。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是24.63。在23.56 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat的绩效。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？

MFA FINANCIAL, INC.（MFA-PC）的最低价格为23.56。将其与当前的24.07和23.56 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFA-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFA-PC股票是什么时候拆分的？

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.05和-1.67%中可见。

日范围
24.07 24.13
年范围
23.56 24.63
前一天收盘价
24.05
开盘价
24.10
卖价
24.07
买价
24.37
最低价
24.07
最高价
24.13
交易量
22
日变化
0.08%
月变化
-1.96%
6个月变化
-1.67%
年变化
-1.67%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值