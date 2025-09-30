- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
Le taux de change de MFA-PC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.07 et à un maximum de 24.13.
Suivez la dynamique MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MFA-PC aujourd'hui ?
L'action MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat est cotée à 24.07 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 24.05 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de MFA-PC présente ces mises à jour.
L'action MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat verse-t-elle des dividendes ?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat est actuellement valorisé à 24.07. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MFA-PC.
Comment acheter des actions MFA-PC ?
Vous pouvez acheter des actions MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat au cours actuel de 24.07. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.07 ou de 24.37, le 22 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MFA-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MFA-PC ?
Investir dans MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.56 - 24.63 et le prix actuel 24.07. Beaucoup comparent -1.96% et -1.67% avant de passer des ordres à 24.07 ou 24.37. Consultez le graphique du cours de MFA-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus élevé de MFA FINANCIAL, INC. l'année dernière était 24.63. Au cours de 23.56 - 24.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus bas de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) sur l'année a été 23.56. Sa comparaison avec 24.07 et 23.56 - 24.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MFA-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MFA-PC a-t-elle été divisée ?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.05 et -1.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.05
- Ouverture
- 24.10
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Plus Bas
- 24.07
- Plus Haut
- 24.13
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- -1.96%
- Changement à 6 Mois
- -1.67%
- Changement Annuel
- -1.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4