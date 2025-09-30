- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat
Der Wechselkurs von MFA-PC hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.07 bis zu einem Hoch von 24.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MFA-PC heute?
Die Aktie von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) notiert heute bei 24.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.05 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von MFA-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MFA-PC Dividenden?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat wird derzeit mit 24.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MFA-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich MFA-PC-Aktien?
Sie können Aktien von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) zum aktuellen Kurs von 24.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.07 oder 24.37 platziert, während 22 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MFA-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MFA-PC-Aktien?
Bei einer Investition in MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat müssen die jährliche Spanne 23.56 - 24.63 und der aktuelle Kurs 24.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.96% und -1.67%, bevor sie Orders zu 24.07 oder 24.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MFA-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der höchste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) im vergangenen Jahr lag bei 24.63. Innerhalb von 23.56 - 24.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) im Laufe des Jahres betrug 23.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.07 und der Spanne 23.56 - 24.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MFA-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MFA-PC statt?
MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.05 und -1.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.05
- Eröffnung
- 24.10
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Tief
- 24.07
- Hoch
- 24.13
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- -1.96%
- 6-Monatsänderung
- -1.67%
- Jahresänderung
- -1.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4