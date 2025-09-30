KurseKategorien
MFA-PC: MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat

24.07 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MFA-PC hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.07 bis zu einem Hoch von 24.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MFA-PC heute?

Die Aktie von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) notiert heute bei 24.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.05 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von MFA-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MFA-PC Dividenden?

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat wird derzeit mit 24.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MFA-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich MFA-PC-Aktien?

Sie können Aktien von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat (MFA-PC) zum aktuellen Kurs von 24.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.07 oder 24.37 platziert, während 22 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MFA-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MFA-PC-Aktien?

Bei einer Investition in MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat müssen die jährliche Spanne 23.56 - 24.63 und der aktuelle Kurs 24.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.96% und -1.67%, bevor sie Orders zu 24.07 oder 24.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MFA-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?

Der höchste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) im vergangenen Jahr lag bei 24.63. Innerhalb von 23.56 - 24.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?

Der niedrigste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PC) im Laufe des Jahres betrug 23.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.07 und der Spanne 23.56 - 24.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MFA-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MFA-PC statt?

MFA Financial Inc 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulat hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.05 und -1.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.07 24.13
Jahresspanne
23.56 24.63
Vorheriger Schlusskurs
24.05
Eröffnung
24.10
Bid
24.07
Ask
24.37
Tief
24.07
Hoch
24.13
Volumen
22
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
-1.96%
6-Monatsänderung
-1.67%
Jahresänderung
-1.67%
