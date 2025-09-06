CotaçõesSeções
MDYG
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.39 USD 0.09 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MDYG para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.74 e o mais alto foi 91.79.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Qual é o preço das ações de MDYG hoje?

Hoje SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) está avaliado em 91.39. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 91.48, e o volume de negociação atingiu 99. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDYG em tempo real.

As ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth está avaliado em 91.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.46% e USD. Monitore os movimentos de MDYG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MDYG?

Você pode comprar ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) pelo preço atual 91.39. Ordens geralmente são executadas perto de 91.39 ou 91.69, enquanto 99 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDYG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MDYG?

Investir em SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth envolve considerar a faixa anual 68.58 - 95.49 e o preço atual 91.39. Muitos comparam 1.88% e 15.71% antes de enviar ordens em 91.39 ou 91.69. Estude as mudanças diárias de preço de MDYG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

O maior preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) no último ano foi 95.49. As ações oscilaram bastante dentro de 68.58 - 95.49, e a comparação com 91.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

O menor preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) no ano foi 68.58. A comparação com o preço atual 91.39 e 68.58 - 95.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDYG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDYG?

No passado SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 91.48 e 4.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
90.74 91.79
Faixa anual
68.58 95.49
Fechamento anterior
91.48
Open
91.41
Bid
91.39
Ask
91.69
Low
90.74
High
91.79
Volume
99
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
1.88%
Mudança de 6 meses
15.71%
Mudança anual
4.46%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8