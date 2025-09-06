- Visão do mercado
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth
A taxa do MDYG para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.74 e o mais alto foi 91.79.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MDYG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MDYG hoje?
Hoje SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) está avaliado em 91.39. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 91.48, e o volume de negociação atingiu 99. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDYG em tempo real.
As ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth está avaliado em 91.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.46% e USD. Monitore os movimentos de MDYG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MDYG?
Você pode comprar ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) pelo preço atual 91.39. Ordens geralmente são executadas perto de 91.39 ou 91.69, enquanto 99 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDYG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MDYG?
Investir em SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth envolve considerar a faixa anual 68.58 - 95.49 e o preço atual 91.39. Muitos comparam 1.88% e 15.71% antes de enviar ordens em 91.39 ou 91.69. Estude as mudanças diárias de preço de MDYG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
O maior preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) no último ano foi 95.49. As ações oscilaram bastante dentro de 68.58 - 95.49, e a comparação com 91.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
O menor preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) no ano foi 68.58. A comparação com o preço atual 91.39 e 68.58 - 95.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDYG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDYG?
No passado SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 91.48 e 4.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 91.48
- Open
- 91.41
- Bid
- 91.39
- Ask
- 91.69
- Low
- 90.74
- High
- 91.79
- Volume
- 99
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 1.88%
- Mudança de 6 meses
- 15.71%
- Mudança anual
- 4.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8