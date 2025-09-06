- Panoramica
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth
Il tasso di cambio MDYG ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.27 e ad un massimo di 91.81.
Segui le dinamiche di SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MDYG oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth sono prezzate a 91.48. Viene scambiato all'interno di -0.17%, la chiusura di ieri è stata 91.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 103. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDYG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth pagano dividendi?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth è attualmente valutato a 91.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDYG.
Come acquistare azioni MDYG?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth al prezzo attuale di 91.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.48 o 91.78, mentre 103 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDYG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MDYG?
Investire in SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth implica considerare l'intervallo annuale 68.58 - 95.49 e il prezzo attuale 91.48. Molti confrontano 1.98% e 15.83% prima di effettuare ordini su 91.48 o 91.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDYG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF nell'ultimo anno è stato 95.49. All'interno di 68.58 - 95.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 91.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) nel corso dell'anno è stato 68.58. Confrontandolo con gli attuali 91.48 e 68.58 - 95.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDYG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDYG?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 91.64 e 4.56%.
- Chiusura Precedente
- 91.64
- Apertura
- 91.81
- Bid
- 91.48
- Ask
- 91.78
- Minimo
- 91.27
- Massimo
- 91.81
- Volume
- 103
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 1.98%
- Variazione Semestrale
- 15.83%
- Variazione Annuale
- 4.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8