QuotazioniSezioni
Valute / MDYG
Tornare a Azioni

MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDYG ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.27 e ad un massimo di 91.81.

Segui le dinamiche di SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDYG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MDYG oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth sono prezzate a 91.48. Viene scambiato all'interno di -0.17%, la chiusura di ieri è stata 91.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 103. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDYG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth pagano dividendi?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth è attualmente valutato a 91.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDYG.

Come acquistare azioni MDYG?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth al prezzo attuale di 91.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.48 o 91.78, mentre 103 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDYG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MDYG?

Investire in SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth implica considerare l'intervallo annuale 68.58 - 95.49 e il prezzo attuale 91.48. Molti confrontano 1.98% e 15.83% prima di effettuare ordini su 91.48 o 91.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDYG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF nell'ultimo anno è stato 95.49. All'interno di 68.58 - 95.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 91.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) nel corso dell'anno è stato 68.58. Confrontandolo con gli attuali 91.48 e 68.58 - 95.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDYG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDYG?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 91.64 e 4.56%.

Intervallo Giornaliero
91.27 91.81
Intervallo Annuale
68.58 95.49
Chiusura Precedente
91.64
Apertura
91.81
Bid
91.48
Ask
91.78
Minimo
91.27
Massimo
91.81
Volume
103
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
1.98%
Variazione Semestrale
15.83%
Variazione Annuale
4.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8